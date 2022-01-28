17 вещиц, которые, кажется, создавали с мыслью «Это должно понравиться всем и каждому»

Сейчас все настолько быстро меняется, что удивить нас чем-либо бывает не так уж и просто. Но все-таки возможно. И порой не успеешь и опомниться, как уже мечтаешь стать обладателем установки для «ленивого» выращивания растений или облака, предсказывающего погоду.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что фантазия людей, которые производят различные вещи, неиссякаема, и они генерируют очень много потрясающих идей.

«Моя мама знает, что я не умею ухаживать за растениями, и поэтому подарила мне этот гидропонный сад. Он прекрасен, если вы плохо разбираетесь в этих делах. От меня теперь почти ничего не требуется»

«Справа — то, как все выглядело 3 недели назад».

Этот инкрустированный столик по совместительству еще и музыкальная шкатулка

Штуковина для кухонной раковины, позволяющая легко мыть бутылки и стаканы

«Мне подарили грозовое облако, которое меняется в зависимости от погоды. Я в шоке, кажется, что скоро будет снег»

«Это моя первая вставка для книжной полки. Она не идеальна, но мне нравится любоваться ею»

Святилище Ицукусима появляется на блюдце, когда в него наливают соус

«Позвольте представить вам лучшее, что у меня есть. Мои новые носки-щенки»

«Я создал эти часы с вакуумным флуоресцентным дисплеем с нуля»

Это электронные ламповые дисплеи, которые появились в конце 50-х годов. — Прим. AdMe.ru.

Это держатель для губки

Где взять этот шедевр?! © emoryjones10 / Reddit

«Это пандус для собаки моего приятеля»

«Наткнулся на этот крючок в книжном магазине»

«Эта штука для прихожей сделана из 200-летнего переработанного дерева. В ней есть зеркало, беспроводная зарядка; она одновременно сортировщик почты и ключница»

«Подруга купила новые очки. И они на каблуках»

«Эти ворота от детей будут стоять еще пару лет, поэтому не хотелось ставить простые пластиковые. Когда необходимость в них отпадет, их можно будет повесить на стену»

«Это левитирующая Bluetooth-колонка „Звезда Смерти“»

«Я не понимал, насколько крут этот аромадиффузор, пока не включил его»

«Увидел подобную лампу где-то в интернете, захотел такую же себе в подарок»

Что из этой подборки понравилось вам больше всего? А может быть, есть вещица, о которой вы узнали недавно, и вы тоже с непреодолимой силой мечтаете о ней?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.