17 вещей, которым сто лет в обед, а они и не думают изнашиваться

Согласно опросу Consumer Reports, покупатели, приобретая крупную бытовую технику, например холодильник, ожидают, что он будет работать как минимум 10 лет. И такого же мнения придерживаются и производители. Но некоторые вещи иногда просто не хотят выходить из строя даже спустя десятилетия. Вот о таких долгожителях и пойдет речь.

AdMe.ru с удовольствием посмотрел фотографии вещей, которые, кажется, и не думают изнашиваться.

«Этому спальному гарнитуру Basset около 60 лет, и он готов послужить еще»

«30 лет назад я получил эту игрушку в подарок от бабушки и дедушки. Сегодня я передам ее своему сыну»

«Последние 10 лет я ношу кожаную куртку моего дедушки. Он купил ее в конце 70-х, сразу после того, как уволился из армии и получил свой первый мотоцикл»

«Этот будильник я купил, когда мне было 11 лет. Прошло 27 лет, и я все еще им пользуюсь. Единственное, что мне пришлось заменить, — это резервную батарею»

«Моя плита 1956 года выпуска, и она до сих пор работает»

«Мои дяди регулярно пользовались этим калькулятором, которому уже примерно 50 лет. Заметьте, он все еще в футляре»

«Платье Lanz. Ему около 50 лет. В то время эта компания шила отличные вещи»

«Хлебный нож прабабушки. Изготовлен примерно в 1900 году, заточен с обеих сторон. Столовый нож для сравнения»

«Мама купила этот утюг более 30 лет назад»

«Купил автомобиль с пробегом по Германии и нашел в нем аптечку 1998 года. В ней все сохранилось идеально»

«— А зачем там мел? — Говорят, нужен был, чтобы схему ДТП на асфальте нарисовать, пока полиция едет».

«Этой чугунной раковине около 100 лет, и она до сих пор выглядит великолепно»

«Мой отец пользовался этим пылесосом, еще когда учился в колледже в конце 80-х, а теперь он мой. Он до сих пор отлично работает»

«Этому миксеру около 30 лет. Я умру, а он все еще будет работать»

«Я работаю в обувном магазине Red Wing. Покупатель принес ботинки, которым 25 лет, чтобы поставить на них новые подметки»

«Кофеварке моей прабабушки 100 лет, а она все еще работает»

«Действительно, раньше делали вещи намного качественнее»

«В этих резиновых сапогах ходила моя жена, ее младшая сестра, мой сын, а теперь и дочь доросла до них. Тут даже рисунок на подошве в хорошем состоянии».

«В семье ходят слухи, что дедушка-фермер моего жениха несколько десятилетий назад случайно наехал трактором на этот термос. Как видите, он в порядке, и мы по-прежнему им пользуемся»