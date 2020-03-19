17 вещей, которые теряют привычный облик под действием ультрафиолета
Хотя глаз человека может различать десятки тысяч цветов и оттенков, кое-что он воспринимать не способен, а именно — ультрафиолетовые лучи. Впрочем, некоторые люди могут видеть и их, например те из нас, кому по каким-то причинам удалили хрусталик.
Мы в AdMe.ru выяснили, как привычные нам вещи выглядят под действием ультрафиолета. Осторожно: снимки кухни могут вызвать острое желание тут же провести там генеральную уборку.
1. Оказывается, виниры и коронки не светятся под действием ультрафиолета
2. А вот так выглядят пятнышки на бананах, которые появляются, когда фрукт начинает перезревать
3. Ультрафиолет выдаст «грязные» секреты даже самой чистой кухни
4. А здесь наглядно показана польза солнцезащитного крема для нашей кожи
5. Так в ультрафиолете выглядит глаз бабочки, снятой в режиме макросъемки
6. У хамелеонов под действием УФ-излучения светится скелет
7. Желтый перчик в ультрафиолете стал ярко-розовым
8. Какое многообразие цветов на макроснимке скорпиона!
9. Едва заметные ворсинки на листьях кислицы в ультрафиолете буквально светятся
10. Канадский паспорт под лучами УФ-лампы — настоящее произведение искусства
11. На карте VISA в ультрафиолете появляется орел
12. Крылья сов, тупиков и других птиц светятся под УФ-излучением
13. Кораллы зоантусы под действием ультрафиолета
14. «У моих бабушки и дедушки есть набор посуды 1911 года, изготовленной из уранового стекла. Под лучами УФ-лампы она светится ярко-зеленым»
15. Благодаря своим люминесцентным свойствам обыкновенная соль на этом фото выглядит просто космически
16. Тоники светятся в ультрафиолете потому, что в их состав входит хинин, получаемый из хинного дерева
17. Под лучами УФ-лампы гусеницы способны очаровать даже людей, которые не переносят этих созданий
Признавайтесь, вы бы рискнули обследовать собственную кухню с УФ-лампой? Как думаете, насколько чистой она окажется?
Фото на превью jrh079 / Reddit