17 вещей, которые теряют привычный облик под действием ультрафиолета

48 1 27 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хотя глаз человека может различать десятки тысяч цветов и оттенков, кое-что он воспринимать не способен, а именно — ультрафиолетовые лучи. Впрочем, некоторые люди могут видеть и их, например те из нас, кому по каким-то причинам удалили хрусталик.

Мы в AdMe.ru выяснили, как привычные нам вещи выглядят под действием ультрафиолета. Осторожно: снимки кухни могут вызвать острое желание тут же провести там генеральную уборку.

1. Оказывается, виниры и коронки не светятся под действием ультрафиолета

2. А вот так выглядят пятнышки на бананах, которые появляются, когда фрукт начинает перезревать

3. Ультрафиолет выдаст «грязные» секреты даже самой чистой кухни

4. А здесь наглядно показана польза солнцезащитного крема для нашей кожи

5. Так в ультрафиолете выглядит глаз бабочки, снятой в режиме макросъемки

6. У хамелеонов под действием УФ-излучения светится скелет

7. Желтый перчик в ультрафиолете стал ярко-розовым

8. Какое многообразие цветов на макроснимке скорпиона!

9. Едва заметные ворсинки на листьях кислицы в ультрафиолете буквально светятся

10. Канадский паспорт под лучами УФ-лампы — настоящее произведение искусства

11. На карте VISA в ультрафиолете появляется орел

12. Крылья сов, тупиков и других птиц светятся под УФ-излучением

13. Кораллы зоантусы под действием ультрафиолета

14. «У моих бабушки и дедушки есть набор посуды 1911 года, изготовленной из уранового стекла. Под лучами УФ-лампы она светится ярко-зеленым»

15. Благодаря своим люминесцентным свойствам обыкновенная соль на этом фото выглядит просто космически

16. Тоники светятся в ультрафиолете потому, что в их состав входит хинин, получаемый из хинного дерева

17. Под лучами УФ-лампы гусеницы способны очаровать даже людей, которые не переносят этих созданий

Признавайтесь, вы бы рискнули обследовать собственную кухню с УФ-лампой? Как думаете, насколько чистой она окажется?