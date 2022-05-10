17 вещей, которые отзовутся в сердце каждого, кто занимался уборкой

Редкий человек считает уборку увлекательным занятием. Но наши сегодняшние герои даже в таком бытовом процессе как-то умудрились накопать события, о которых потом можно рассказывать в интернете.

Мы в AdMe.ru желаем каждому читателю легких и быстрых уборок, а пока предлагаем посмотреть на тех, кто получил в довесок к чистоте еще и интернет-славу за свои истории.

«Что я нашел после генеральной уборки на балконе»

«У меня своя клининговая компания⁠⁠»

«Попросила подругу помыть посуду, пока я буду пылесосить. Понятно, что ноги поднять надо. Подняла»

Приоритеты неизменны

Как-то делала дома уборку и решила перемыть мамины вазы. Дело дошло до большой и тяжелой хрустальной вазы. Намылила ее, смываю пену, и тут она выскальзывает у меня из рук. На секунду закрываю глаза и думаю: «Все, капец вазе, вся ванная комната в осколках». Открываю глаза: дырень в раковине, ваза лежит в тазике без единой царапинки. Говорю маме, что лучше бы эта ваза разбилась, сейчас раковину придется менять. Она: «Ага! Моя ваза?!» © Подслушано / Ideer

«После мини-уборки нашлась часть кошачьих игрушек⁠⁠. Оранжевую вообще на холодильнике нашел. Видимо, еще много тайников откроется после генеральной уборки»

«Моя невеста жалуется на то, что я никогда не убираю за собой волосы после бритья. Убрал»

«Вот так я чищу душ»

Все правильно тетя делала

У меня тетя повернута на чистоте. Когда я жила с ней, она частенько припахивала меня к уборке, отмечая, что полы нужно мыть тщательно, вылизывая все углы. И чем грязнее оставшаяся вода, тем лучше, по ее мнению, была проведена уборка. На каждую хитрую тетю найдется хитрый ребенок, который просто брал землю из-под цветочных горшков для «загрязнения» воды, чтобы пройти тест в конце, ибо не может вода быть грязной каждую неделю. © Подслушано / Ideer

«Я думаю, что мне следует чистить свой холодильник немного чаще»

«Мне кажется, что не стоит пытаться чистить внутреннюю часть дверцы духовки»

«Похоже, кто-то решил почистить зеркало стальной губкой или чем-то другим до того, как я въехал»

Нет инструктажа — нет результата

Попросила мужа помыть пол на балконе шваброй, сама в это время делала уборку на кухне. Минут через 40 муж приходит и говорит, что ни черта не отмывается этой дурацкой шваброй. Захожу, смотрю, а он тряпку не надел, пластиковым закрепителем для тряпки 2 раза балкон помыл. Второй год вспоминаю и ржу. © Подслушано / Ideer

«Делал уборку и отодвинул диван...»

«Вчера вечером я почистила и обработала все наши чугунные сковороды. Моя мама оставила их вот такими после завтрака сегодня утром»

«Я почистил щетку пылесоса после того, как в последний раз его использовал. И вот в каком виде сосед по комнате вернул мне пылесос»

Обещанного как раз столько и ждут

Моя мама — неторопливый и весьма непунктуальный человек. Уж очень любит опаздывать и откладывать все на потом. Как-то раз она решила устроить генеральную уборку в доме. Сняла шторы на кухне, постирала, высушила, положила на диван в надежде погладить их и в скором времени повесить. И все бы ничего, вот только эти шторы лежат на диване уже третий год. © Подслушано / Ideer

«Я убирала двор, и моя собака как-то сумела запереть меня на улице»