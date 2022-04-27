17 умельцев решили, что подарок из магазина — это слишком скучно, поэтому сделали его своими руками

Иногда в поисках безукоризненного подарка приходится обойти тьму магазинов или перерыть половину интернета. Но есть талантливые счастливчики, которые могут все сделать своими руками. Одни без труда мастерят роскошные ювелирные украшения, а другие вкладывают все душевное тепло в картины и вязаные вещи.

Мы в AdMe.ru восторгаемся умельцами с золотыми руками и хотим показать, какие чудесные подарки они делают для своих близких.

«Только что закончил это одеяло для своего новорожденного племянника»

«Сделала для мамы браслеты из самоцветов»

Будь я на месте твоей мамы, я бы их никогда не снимала. © j_seong6669 / Reddit

«У меня ушло больше 2 лет на борьбу с депрессией, но я наконец-то связала шарф для папы! Знаю, что он не идеален, но папа выглядит очень счастливым в нем»

«Я сделал помолвочное кольцо с бриллиантом для моей будущей невесты»

Кажется, это самое красивое кольцо, которое я когда-либо видела. Оно безупречно. © ginindaworld / Reddit



«Я сделал обеденный стол из черного ореха для своей дочери и ее мужа в качестве подарка на новоселье»

«Я нарисовала картину для своего жениха. На ней изображен он и его старший сын»

«Только что подарила это моей давней подруге для ее первенца»

«Плюшевый стегозавр для моей новорожденной племянницы»

«Сделал на папин день рождения шкатулку из клена и ореха, все это дерево лежало в его гараже больше 20 лет»

«Я связала это гигантское одеяло в стиле Гриффиндора ко дню рождения моей племянницы!»

«Подарок для жены на День святого Валентина (матированием стекла занималась моя сестра)»

«Каждый год вяжу носки папе на день рождения»

Как же я завидую. Они выглядят такими мягкими и теплыми. © TurquoiseBlue621 / Reddit

«Моя жена потратила месяцы, чтобы сделать это для меня. Я в восторге!»

«У моей хорошей подруги есть 2 очаровательных поросенка. Я нарисовал эту картину к ее дню рождения»

«Я сам отлил серебро и сделал из него кольцо для моей девушки!»

«У друга родился ребенок. Детская оформлена в стиле сафари, поэтому я связала такую игрушку амигуруми»

«Мы с мужем сделали кое-что особенное на 6-й день рождения нашей внучки. Я сшила кукольные платья, а он смастерил шкаф»

Вы потрясающие. Она будет дорожить этим, даже когда вырастет. © everyday_degenerate