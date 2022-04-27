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17 умельцев решили, что подарок из магазина — это слишком скучно, поэтому сделали его своими руками

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Иногда в поисках безукоризненного подарка приходится обойти тьму магазинов или перерыть половину интернета. Но есть талантливые счастливчики, которые могут все сделать своими руками. Одни без труда мастерят роскошные ювелирные украшения, а другие вкладывают все душевное тепло в картины и вязаные вещи.

Мы в AdMe.ru восторгаемся умельцами с золотыми руками и хотим показать, какие чудесные подарки они делают для своих близких.

«Только что закончил это одеяло для своего новорожденного племянника»

«Сделала для мамы браслеты из самоцветов»

  • Будь я на месте твоей мамы, я бы их никогда не снимала. © j_seong6669 / Reddit

«У меня ушло больше 2 лет на борьбу с депрессией, но я наконец-то связала шарф для папы! Знаю, что он не идеален, но папа выглядит очень счастливым в нем»

«Я сделал помолвочное кольцо с бриллиантом для моей будущей невесты»

  • Кажется, это самое красивое кольцо, которое я когда-либо видела. Оно безупречно. © ginindaworld / Reddit

«Я сделал обеденный стол из черного ореха для своей дочери и ее мужа в качестве подарка на новоселье»

«Я нарисовала картину для своего жениха. На ней изображен он и его старший сын»

«Только что подарила это моей давней подруге для ее первенца»

«Плюшевый стегозавр для моей новорожденной племянницы»

«Сделал на папин день рождения шкатулку из клена и ореха, все это дерево лежало в его гараже больше 20 лет»

«Я связала это гигантское одеяло в стиле Гриффиндора ко дню рождения моей племянницы!»

«Подарок для жены на День святого Валентина (матированием стекла занималась моя сестра)»

«Каждый год вяжу носки папе на день рождения»

«Моя жена потратила месяцы, чтобы сделать это для меня. Я в восторге!»

«У моей хорошей подруги есть 2 очаровательных поросенка. Я нарисовал эту картину к ее дню рождения»

«Я сам отлил серебро и сделал из него кольцо для моей девушки!»

«У друга родился ребенок. Детская оформлена в стиле сафари, поэтому я связала такую игрушку амигуруми»

«Мы с мужем сделали кое-что особенное на 6-й день рождения нашей внучки. Я сшила кукольные платья, а он смастерил шкаф»

  • Вы потрясающие. Она будет дорожить этим, даже когда вырастет. © everyday_degenerate

А как вы относитесь к подаркам, которые делают своими руками?

Фото на превью Alyona_BM / Reddit
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AdMe/Народное творчество/17 умельцев решили, что подарок из магазина — это слишком скучно, поэтому сделали его своими руками
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