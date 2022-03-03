17 улетных дедушек, чьей крутости хватит на весь мир

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Наверное, для каждого ребенка его дедушка — супергерой. Он все может объяснить и в запасе имеет много невероятных историй, у него золотые руки и шутливый нрав. Дедушки души в нас не чают и всегда помогут — чем смогут.

Мы в AdMe.ru считаем, что сколько дедушек — столько видов улетности. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что у них свой особенный юмор.

«Мой дедушка на водных лыжах в свой 91-й день рождения»

«Мой 90-летний дедушка до сих пор настаивает на том, чтобы приготовить мне жаркое на день рождения!»

«Мой 80-летний дедушка сделал эту качалку для моей маленькой племянницы вместо обычной лошадки-качалки»

«Мой дедушка создал это сам. Он срубил деревья, сделал собственную пилу для досок, нарезал доски и блоки, собрал и украсил стол»

«Дедушка и бабушка собираются отправиться в воскресное утро на машине с опущенным верхом»

«Это мой дедушка. Он играет на своей приставке уже более 25 лет»

«Картины моего дедушки»

«Мой дедушка хвастается выращенной им гигантской капустой»

«Мой дедушка с Налой — приемным детенышем, о котором он заботился в течение короткого времени в 70-х годах»

«Дедушка в 1956 году. Сейчас ему 83, и он только что сдал свой последний мотоцикл. Он ездил с 1946 года»

«Когда мой дедушка узнал о селфи, он проявил фантазию и придумал, как установить таймер»

«Дедушка выглядит очень круто в свои 92 года»

«Мой дедушка — художник и любит противопоставлять старомодные символы современным»

«Мой 80-летний дедушка сделал это для своего кота»

«Мы с моим 74-летним дедушкой катались на американских горках. Он был так взволнован!»

«Первая попытка дедушки сделать косплей: Лея и R2-D2»

Бонус: у дедушек — свой особенный юмор