17 доказательств того, что у всех мужчин в мире есть кое-что общее

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Обычно мужчины не разбираются в «женских штучках», а порой даже не замечают, что их дама сердца покрасила свои розовые волосы в темно-коричневый цвет. Не говоря уже о том, что многие представители сильного пола поливают пластмассовые цветы, думая, что они настоящие, или забывают даты важных событий.