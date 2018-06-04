17 твитов от тех, у кого накипело
Если вы умеете остроумно возмущаться, то славы в Twitter вам не миновать. Просто смотрите по сторонам и записывайте все, чем недовольны. Не мелочитесь — если вам не нравится наша Солнечная система, пишите: «1 звезда. Не рекомендую». Именно так и поступили люди, шуточки которых мы предлагаем вашему вниманию.
AdMe.ru собрал лучшие твиты от тех, кто никогда не будет держать свое мнение при себе.
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А какие шуточки из Twitter понравились вам? Присылайте, посмеемся вместе.
Фото на превью Villi2812/Twitter