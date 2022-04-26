17 твитов от тех, кто в любой проблеме видит повод для шуточек
Люди с чувством юмора облегчают жизнь себе и окружающим, ведь любая проблема для них всего лишь повод пошутить об этом. И тут уж они не знают преград: посмеются и над трудностями мам, и над незапланированными покупками, и даже имбирь для суши не обойдут стороной.
Мы в AdMe.ru точно взяли бы у главных шутников из сети автограф, если бы встретили их. А пока вот вам свежая порция их перлов.
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А какая шутка из интернета заставила вас громко засмеяться?
AdMe/Народное творчество/17 твитов от тех, кто в любой проблеме видит повод для шуточек
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