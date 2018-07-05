17 твитов от тех, для кого несовершенство этого мира — отличный повод пошутить об этом
За что дают премию «Оскар» таксистам, как делать уборку, не делая ее, кто смотрит на ваши фото из отпуска только за деньги? Обо всем этом пишут люди, для которых любые несовершенства мира — повод написать смешной твит. Не без капельки яда, разумеется.
AdMe.ru собрал лучшие твиты от самых ироничных и наблюдательных интернет-пользователей, которые заставят вас воскликнуть: «Черт, точно сказано!»
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Фото на превью VonzalesDelGado/Twitter