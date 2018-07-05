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За что дают премию «Оскар» таксистам, как делать уборку, не делая ее, кто смотрит на ваши фото из отпуска только за деньги? Обо всем этом пишут люди, для которых любые несовершенства мира — повод написать смешной твит. Не без капельки яда, разумеется.