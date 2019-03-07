17 твитов от остряков, которые рубят правду-матку обо всем вокруг
Твиттер — идеальное место, чтобы потренировать свое остроумие и выплеснуть все, что вы думаете об этой жизни. Что и делают наши герои. Читайте в этой статье свежую порцию перлов о взрослении, семейных отношениях, котах и дружбе, сдобренных отменным юмором королей лайков.
AdMe.ru выискал несколько искрометных твитов, которые вам срочно нужно прочитать для хорошего настроения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Фото на превью BOPOBKA_HOCKOB / twitter