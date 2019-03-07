17 твитов от остряков, которые рубят правду-матку обо всем вокруг

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Твиттер — идеальное место, чтобы потренировать свое остроумие и выплеснуть все, что вы думаете об этой жизни. Что и делают наши герои. Читайте в этой статье свежую порцию перлов о взрослении, семейных отношениях, котах и дружбе, сдобренных отменным юмором королей лайков.