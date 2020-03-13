17 твитов от людей, которые забыли своих бывших, но, как выясняется, не совсем

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Русская пословица доходчиво объясняет, какая участь уготована всем тем, кто помянет старое. И по логике вещей под этот условный запрет попадают и разговоры про прошлые отношения и про бывших. Но не все люди после расставания могут хранить молчание. Одни любят пошутить об этом пройденном этапе жизни, другие — вспомнить какие-то нелепые моменты, обиды и недовольства, а третьи — сделать важные для себя выводы и придать их огласке. Как бы то ни было, они имеют на это полное право.