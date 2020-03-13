17 твитов от людей, которые забыли своих бывших, но, как выясняется, не совсем
Русская пословица доходчиво объясняет, какая участь уготована всем тем, кто помянет старое. И по логике вещей под этот условный запрет попадают и разговоры про прошлые отношения и про бывших. Но не все люди после расставания могут хранить молчание. Одни любят пошутить об этом пройденном этапе жизни, другие — вспомнить какие-то нелепые моменты, обиды и недовольства, а третьи — сделать важные для себя выводы и придать их огласке. Как бы то ни было, они имеют на это полное право.
AdMe.ru подготовил 17 историй о бывших и от бывших, которые позволят со стороны взглянуть на то, как могут развиваться события после разрыва отношений. А бонусом мы приготовили один простенький лайфхак для тех, кто созрел до разговоров о своих предыдущих партнерах.
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Бонус: простая хитрость всем на заметку
Удалось ли вам расстаться с бывшими полюбовно? Делали ли вы что-то такое после разрыва отношений, о чем сейчас сильно жалеете?
Фото на превью averagediana / Twitter