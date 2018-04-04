17 твитов от людей, которые ухватили самую суть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Теперь дельные советы, мудрые высказывания и просто очень меткие цитаты можно найти не только в умных книгах, но и на просторах интернета. Мы представляем вашему вниманию шедевры народной мудрости, которые заставят вас задуматься и, возможно, даже вдохновят что-то изменить в жизни.