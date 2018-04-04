17 твитов от людей, которые ухватили самую суть
Теперь дельные советы, мудрые высказывания и просто очень меткие цитаты можно найти не только в умных книгах, но и на просторах интернета. Мы представляем вашему вниманию шедевры народной мудрости, которые заставят вас задуматься и, возможно, даже вдохновят что-то изменить в жизни.
AdMe.ru собрал 17 твитов, в которых сконцентрирована вся правда жизни.
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Какой твит показался вам наиболее правдивым?
Фото на превью DaryaChu / twitter