17 твитов от людей, которые ухватили самую суть

Теперь дельные советы, мудрые высказывания и просто очень меткие цитаты можно найти не только в умных книгах, но и на просторах интернета. Мы представляем вашему вниманию шедевры народной мудрости, которые заставят вас задуматься и, возможно, даже вдохновят что-то изменить в жизни.

AdMe.ru собрал 17 твитов, в которых сконцентрирована вся правда жизни.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Какой твит показался вам наиболее правдивым?

Фото на превью DaryaChu / twitter

38 На склад!
10 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!