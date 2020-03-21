17 твитов от людей, которые резко осознали: вот она, взрослая жизнь

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Период становления личности, превращение из ребенка во взрослого, пожалуй, самый важный и неоднозначный в жизни каждого из нас. У кого-то процесс взросления проходил очень долго и мучительно, кто-то стал самостоятельным как-то незаметно для себя. А кто-то до сих пор считает, что есть «настоящие» взрослые, а сам он в свои 35 все еще ребенок.

Мы в AdMe.ru считаем, что с возрастом не только приходит большая ответственность, но и появляется масса преимуществ. Главное, на все смотреть позитивно и не забывать делиться своими переживаниями и эмоциями с близкими людьми, ведь все мы были детьми и все проходили этап взросления. Некоторые читатели не смогли промолчать и поделились своими наблюдениями, которые доказывают, что время быстротечно.

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А вы помните, когда пришло осознание того, что вы и правда уже выросли? Для вас многое изменилось со времен детства или же возраст для вас всего лишь цифра?