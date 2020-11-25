20 человек, чье терпение испытывали слишком долго. И оно лопнуло

Говорят, что терпение — это основа всякой мудрости. Однако даже у самых просветленных из нас порой наступает момент, когда больше нет сил сдерживаться. И тогда одни из нас посылают гневные взгляды в окружающий мир, другие ломают подручные предметы, а третьи пытаются уместить свое негодование в 140 символов, отведенных на это Twitter.

На них-то мы в AdMe.ru и решили заострить свое внимание на этот раз. Мы больше чем уверены, что сейчас они сами подостыли и перечитывают свои твиты с улыбкой на лице.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

У меня длинные волосы. Я ухаживаю за ними: маски, масла, бальзамы и прочие штуки для волос, не использую фен, плойку. Есть друзья — муж и жена. У нее короткие тонкие волосы. И ее муж постоянно сравнивает мои волосы и волосы своей жены, ставит меня в пример и называет ее прическу паклей. Неоднократно просила этого не делать — без толку. Хоть в гости к ним не приходи. Жутко неудобно и раздражает. © Подслушано / Ideer

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

В прошлом году мы с девушкой купили квартиру. Шикарная! С первого взгляда даже придраться не к чему. Первую неделю радовались покупке. Еще и на будущее: рядом есть школа, детский сад. Только проблема в том, что все наши окна выходят именно на детский сад и школу. И скоро у нас с девушкой поедет крыша от детских криков. © Палата № 6 / Vk

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Живу за 2 тыс. км от родителей и не люблю к ним приезжать. Мама всегда собирает гостей, и все начинают ее нахваливать. Гости рассказывают, какая она молодец: одна троих детей вырастила, воспитала верно. Иначе дочь, то есть я, не стала бы такой успешной. А я сижу, киваю и вспоминаю своих психотерапевта, дерматолога, косметолога, ортодонта, стилиста, тренера... Мне понадобилось 8 лет, чтобы просто перестать себя ненавидеть. Конечно, это мамино воспитание, ага. © Палата № 6 / Vk