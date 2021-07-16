17 твитов от девушек, которые сумели в паре строчек выразить всю женскую боль

Быть девушкой в современном мире — квест повышенной сложности. Непредвиденные трудности порой поджидают в самых простых бытовых ситуациях: когда гладишь белье, приходишь на шопинг или пытаешься повысить продуктивность.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героиням нашей подборки, у которых настолько накипело, что они решились поделиться своими проблемами со всем миром. Бешеная поддержка, которую они получили в интернете, вполне предсказуема, ведь такие ситуации знакомы, пожалуй, каждой из нас.