17 твитов о том, что, сочиняя нам сны, мозг куражится по полной

Наверное, в мире нет лучшего режиссера-постановщика, чем наш мозг. Хитро переплетая наши дневные переживания с нереальными персонажами нашего воображения, он создает неповторимые сюжеты, от которых порой хоть стой, хоть падай. Если бы наши сны можно было снимать на видеокамеру, у человечества накопилась бы огромная коллекция фильмов в жанре фантастики и не только.