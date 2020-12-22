17 твитов о том, что, сочиняя нам сны, мозг куражится по полной
Наверное, в мире нет лучшего режиссера-постановщика, чем наш мозг. Хитро переплетая наши дневные переживания с нереальными персонажами нашего воображения, он создает неповторимые сюжеты, от которых порой хоть стой, хоть падай. Если бы наши сны можно было снимать на видеокамеру, у человечества накопилась бы огромная коллекция фильмов в жанре фантастики и не только.
Мы в AdMe.ru уверены, что и вам снились такие сны, которые хочется непременно рассказать всем вокруг. Поэтому после прочтения откровений пользователей ждем и ваших комментариев по теме.
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Мы просто обязаны продолжить этот парад фееричных снов. Ждем ваши истории.
Фото на превью BeLikeBusia / twitter