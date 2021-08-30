17 твитов о том, что быть женщиной — это искусство, в котором без юмора никуда
Быть женщиной, может, и непросто, но зато точно ни с чем не сравнимо. Мужчинам бывает сложно понять загадочную и многогранную женскую натуру. Твиты из сегодняшней подборки им в этом помогут. Но это не точно.
Мы в AdMe.ru уверены, что смех полезен для здоровья. Поэтому читайте и повышайте иммунитет.
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Давайте продлим марафон остроумия и юмора. Продолжите фразу «Быть женщиной — это...».
Фото на превью Dominastya / Twitter
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