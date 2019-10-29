17 твитов о людях, которые научились включать смекалку на все 100 %

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Феноменальная находчивость делает жизнь значительно проще. Ведь при ее наличии подход к решению каких-то проблем больше не ограничивается уже придуманными кем-то методами и у человека появляется огромный простор для фантазии.

Мы в AdMe.ru не только считаем сообразительных людей достойными уважения, но и не забываем учиться у них. Некоторые из твитов в нашей подборке просто сыграют роль отличных шуток, другие же вполне можно будет запомнить и опробовать на практике. В общем, одно мы точно гарантируем — скучно не будет.