17 твитов о девушках, которых явно не стоило выводить из себя
Известный афоризм гласит: «Кричащий человек в гневе смешон, а молчащий — страшен». Однако в случае с девушками так сразу и не поймешь, что лучше: когда они молчат и злятся или когда они не сдерживают своих эмоций. Кажется, ни тот ни другой вариант не сулит ничего хорошего провинившемуся.
AdMe.ru наткнулся в Twitter на 17 девушек, которые лучше кого бы то ни было знают, в каком виде подается месть.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Есть ли у вас истории, которые отлично бы дополнили эту подборку? Присылайте их в комментариях.