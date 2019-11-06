17 твитов о девушках, которых явно не стоило выводить из себя

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Известный афоризм гласит: «Кричащий человек в гневе смешон, а молчащий — страшен». Однако в случае с девушками так сразу и не поймешь, что лучше: когда они молчат и злятся или когда они не сдерживают своих эмоций. Кажется, ни тот ни другой вариант не сулит ничего хорошего провинившемуся.