17 твитов о девушках, которых явно не стоило выводить из себя

85
10
39
2k

Известный афоризм гласит: «Кричащий человек в гневе смешон, а молчащий — страшен». Однако в случае с девушками так сразу и не поймешь, что лучше: когда они молчат и злятся или когда они не сдерживают своих эмоций. Кажется, ни тот ни другой вариант не сулит ничего хорошего провинившемуся.

AdMe.ru наткнулся в Twitter на 17 девушек, которые лучше кого бы то ни было знают, в каком виде подается месть.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Есть ли у вас истории, которые отлично бы дополнили эту подборку? Присылайте их в комментариях.

85
10
39
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться