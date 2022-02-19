17 твитов, которые вызовут улыбку даже у тех, кто ничего не соображает в иностранных языках

Иностранный язык — это неиссякаемое поле для шуток. Некоторые слова просто звучат слишком непривычно для нашего уха. А еще можно попасть впросак с ложными друзьями переводчика. Это слова, похожие по звучанию, но разные по значению.

Мы в AdMe.ru собрали твиты людей, которые столкнулись с языковыми казусами. А в бонусе мы поговорим о литературных переводах и покажем, почему Злодеус Злей, в которого превратили профессора Снейпа из серии книг о Гарри Поттере, — это еще не худшее, что могло случиться.

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Бонус: не всем литературным героям повезло с переводами их имен