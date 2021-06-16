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17 твитов, чтобы расслабиться и похохотать от души

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Вот умеют же некоторые люди так сформулировать свою мысль, что и настроение поднимут, и напомнят, что все мы очень похожи друг на друга. Поэтому, что бы сейчас ни происходило в вашей жизни, помните, что вы не одиноки, а порция эндорфинов она вообще никогда не повредит.

AdMe.ru всегда готов хохотать над шутками людей, которые мастерски используют свое остроумие, сарказм и чувство юмора.

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Продолжим веселье? С вас шутка или анекдот.

Фото на превью BonusLoyalnosti / Twitter
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