17 трогательных проявлений заботы, которые сделали чей-то день чуточку лучше

В наши дни потерять веру в человечество можно в мгновение ока, но и вернуть ее, к счастью, можно так же быстро. Порой вспомнить, что хороших людей на Земле гораздо больше, чем мы думаем, заставляет пара незначительных поступков. И подобные жесты нередко говорят о большом сердце и широте души человека красноречивее любых слов.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что у заботы может быть тысяча разных проявлений, а герои нашей подборки напомнят вам, что даже мелкие знаки внимания и проявления любви к ближним способны сделать чью-то жизнь чуточку лучше.

1. «Бабушка спросила, что мне сделать на завтрак. Ответил, что съем яйцо и потопаю на работу. Бабуля явно не разделяет моего пищевого минимализма. Но яйцо таки сварила»

2. Уехал в отпуск — накорми соседей

3. «Возвращался с работы в дождливый вечер, смотрю — что-то лежит под дворником моего автомобиля. Думал, очередная реклама, пошел выбросить, а там послание»

4. Командная работа по-канадски

5. «Сегодня на рабочий телефон ошибочно пришло СМС»

6. «Моя мама постоянно зашивает порванные игрушки нашей собаки, „возвращая их к жизни“, а собака после „операции“ очень бережно с ними обращается»

7. «Попросила мужа принести мне тунца. Я бы принесла тупо банку, слив из нее сок. Ну лимоном бы полила. А муж вот что принес»

8. Хозяева соорудили для собаки навес, чтобы ей не напекло голову

9. «Вот так стригут траву в моем городе. Не дают ей лететь на припаркованные машины. Вроде мелочь, а приятна такая забота»

10. «Моя тетя соорудила „автокинотеатр“ для всех детей в нашей семье»

11. «Вчера вечером наблюдал такую картину»

12. «Я соорудила для своего котенка с особыми потребностями колыбельку из чемодана. Снабдила ее игрушками, „планшетом“ и электрогрелкой»

13. «Когда я болею, моя собака присматривает за мной и спит только тогда, когда сплю я. Это фото я сделал сразу после пробуждения»

14. «Моя 7-летняя сестра положила конфетки в контейнер с моими антидепрессантами, „чтобы они сделали меня счастливее“»

15. «Лестница, ведущая к нашей местной реке, оснащена лесенкой поменьше для уток, чтобы они могли зайти в воду и выйти из нее»

16. «Я забыла свое одеяло у моей 90-летней бабушки и попросила выслать мне его обратно. Она завернула в него печенье и брауни»

17. «Муж, как потеплело, стал есть на крыльце. На годовщину решила сделать ему подарок»