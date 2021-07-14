17 доказательств того, что поддержка мамы нужна каждому ребенку, даже если он давно вырос

Переоценить роль мамы в жизни ребенка, пожалуй, невозможно. Даже если вам уже далеко за 20, трудные или особо радостные моменты так и хочется разделить с родителями, которые любят и принимают вас безусловно. К сожалению, это не всегда возможно, поэтому пользователи Reddit создали сообщество «Мама на минутку», где каждый человек может получить пару добрых слов и по-матерински теплый прием.

Мы в AdMe.ru прочитали трогательные истории пользователей сети, которые обратились к виртуальным мамам за поддержкой, и очень захотели обнять своих родителей.

«Эти 16 лет без тебя были тяжелыми, мама... Но свитер все еще крутой, хотя джинсы немного тесноваты»

«Я скучаю по тебе каждый день, хотя мы уже прошли тот момент, когда тебя нет в моей жизни дольше, чем ты была в ней».

«Привет, мама, я только что вышла замуж. В моем букете были твои любимые светло-розовые розы, и я отправила его на твою могилу на следующий день после свадьбы»

«Надеюсь, они такие же красивые, как и те, что выращивала ты».

«Мама, посмотри, кто у меня есть! Я так много работала, чтобы заполучить ее... Она идеальна»

«Привет, мама. Когда мне было 9 лет, я купила тебе на день рождения эту кружку. Тебя не стало в прошлом году. Я обнаружила ее в идеальном состоянии и заплакала»

«В прошлом месяце мне исполнилось 40 лет. Кружка с нами 31 год, она пережила два 40-летних юбилея. Это кажется довольно... особенным».



«40 лет — это не старость, если ты — дерево».

«Мама, у меня новое платье! С каждым днем ​​я становлюсь все увереннее в себе и меньше стесняюсь своих шрамов»

«Привет, мама! 9 лет назад в этот день мы попрощались с тобой навсегда, а сегодня я впервые увидела свою маленькую горошинку»

«Я знаю, что ты была бы замечательной бабушкой, и чувствую, что ты сегодня со мной. Я не могу дождаться, когда однажды расскажу своему ребенку о тебе».

«Мама, твой младший сын помолвлен. Как бы я хотел, чтобы ты была рядом и познакомилась с моей будущей женой»

«Если бы ты только видела, насколько я вырос с тех пор, как тебя не стало... С любовью, младший».

«Я иду на выпускной!»

«Мне больше не с кем отпраздновать это: я похудела на 50 кг! Спасибо, что гордишься мной, мама»

«Эй, мама, я окончила среднюю школу! Меня исключили, я пропустила более 200 часов занятий из-за проблем с психикой, но мне все же удалось получить документ с отличием!»

«Сегодня день твоего рождения, мама. Не так я хотела его отпраздновать в этом году...»

«Я надеюсь, что небеса устроят тебе сегодня крутую вечеринку. Я так мучительно скучаю по тебе каждый день. Я люблю тебя, мамочка. С днем ​​рождения».

«Сегодня я помогла появиться на свет 450-му котенку. Я сохранила список имен и дат рождения всех из них. Оказывается, я на самом деле в чем-то хороша!»

«Привет, мама. Меня повысили от кассира до консультанта в отделе оптики. Это мой первый день в новой должности. Я так счастлива. Будущее кажется мне прекрасным»

«Привет, мама. Я обручена! Хотелось бы, чтобы ты была здесь...»

«Привет, мама. Я впервые за 2 года надела купальник. Постепенно начинаю любить свое тело»

Ты шикарно выглядишь! Не хватает только большой белой шляпы с цветами. © daimonophilia / Reddit

«Смотри, мама, я наконец-то навела порядок в своем гнезде депрессии»

«Мы поженились! Мне 44, мужу 39. Это нормально — жить в соответствии с собственными временными рамками»

«Влюбляйтесь! Рискуйте, следуйте собственным увлечениям и становитесь собой. Выбирайте сами, жениться или нет. Но что бы вы ни делали, делайте это с людьми, которые заставляют вас смеяться».