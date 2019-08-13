17 точных твитов от тех, кто всегда зрит в корень
Все люди разные, и тем более удивительно то, что некоторые вещи мы делаем и воспринимаем одинаково. И когда видим очередной твит, который подмечает одну из таких особенностей, мы удивленно думаем: «Точно, и у меня то же самое», ведь любой из нас подвергался нападению шоколадных конфет или преследовал голубя.
AdMe.ru знает нескольких авторов из твиттера, кто обладает талантом подмечать детали и мелочи, и выбрал для вас их лучшие посты.
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А у вас какие отношения с шоколадными конфетами, накопительством и транслитерацией имен?
Фото на превью pieceofdasha / Twitter