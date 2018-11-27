17 точных комментариев от пользователей с развитым чувством юмора
Выражение: «Скажет как отрежет» очень точно описывает некоторых комментаторов из сети. Вместо того чтобы красноречиво спорить или описывать свое мнение в трех абзацах, им хватает пары слов, чтобы поставить точку в дискуссии, а заодно насмешить весь интернет. Читайте про динозавра, который не дождался поцелуя, рыбу, которая ходит на работу по понедельникам, и дуб, который не любит нытиков, в нашей новой статье — и ваше плохое настроение как рукой снимет.
AdMe.ru предлагает вам от души посмеяться над подборкой новых остроумных комментариев из интернета.
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Что в статье рассмешило вас больше всего? Делитесь в комментариях!