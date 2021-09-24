17 татуировок, которые из кромешного недоразумения превратились в «Ух ты, ты где такую сделал?»

Ошибаться в юные годы и по молодости не преступление, а обычное дело, особенно когда речь идет о внешности. В этот период тяга к экспериментам бывает неуемна, но если перекраситься из кричащего цвета в натуральный оттенок проще простого, то с татуировками все обстоит гораздо сложнее. Впрочем, вместо того чтобы терпеть долгие и болезненные процедуры по удалению нательных рисунков и надписей лазерами, порой лучше найти толкового мастера и исправить безобразие.

Мы в AdMe.ru убедились, что даже самая несуразная татуировка — это еще не приговор, когда за дело берется профессионал.

1. «Сделала тату в честь своего парня, но потом он мне изменил. К счастью, мне удалось его перекрыть»

2. «Ух ты, теперь она выглядит отпадно! Браво мастеру»

«Спасибо, я и сам под впечатлением».

3. «Перекрыли тату. Клиент вздохнул с облегчением, когда от этого недоразумения не осталось и следа»

4. «Преобразили мою первую татуировку»

5. «Перекрыла тату! На месте татуировки с грубым мультяшным контуром теперь этот шедевр — невероятно реалистичная лошадь из моего детства. Как заживет, добавим еще белых бликов для объемности»

6. «Один парень набил моему мужу эту татуировку на его 18-летие и даже денег не взял. Сейчас другое дело!»

7. «Сделал тату в первом попавшемся салоне, а спустя 3 года решил его обновить»

8. «Мастер воплотила в жизнь мои мечты о лютиках и исправила это безобразие»

9. «Сделала тату в 19 лет у мастера с руками из одного места. Недавно мы его перекрыли, и я наконец-то счастлива»

10. «При перекрытии просила мастера использовать как можно меньше черного»

11. «Не только удачное перекрытие, но и сама по себе татуировка справа неимоверно хороша, не встречал раньше ничего подобного»

12. «Да, татуировку слева делал профессиональный мастер. Справа мы ее перекрыли»

Рад, что тебе больше не придется за нее оправдываться. © FearBlackBeard / Reddit

13. «Набил татуировку в 19 лет — какую родители одобрили. Сейчас мне 30, и я больше не намерен им потакать. Работаю учителем естествознания, просто захотелось что-нибудь крутое»

14. «В 17 лет мама разрешила мне сделать татуировку. Я была слишком юна и наивна и ничего в этом не смыслила. Но мастер исправил ошибку юности»

15. «Я в таком восторге от этих цветочков!»

16. «Перед началом перекрытия мастер предупредила меня, что она не волшебница. Смею не согласиться!»

17. «Нашла мастера, который вызвался исправить эту катастрофу. Я так счастлива!»