17 татуировок, которые из кромешного недоразумения превратились в «Ух ты, ты где такую сделал?»
Ошибаться в юные годы и по молодости не преступление, а обычное дело, особенно когда речь идет о внешности. В этот период тяга к экспериментам бывает неуемна, но если перекраситься из кричащего цвета в натуральный оттенок проще простого, то с татуировками все обстоит гораздо сложнее. Впрочем, вместо того чтобы терпеть долгие и болезненные процедуры по удалению нательных рисунков и надписей лазерами, порой лучше найти толкового мастера и исправить безобразие.
Мы в AdMe.ru убедились, что даже самая несуразная татуировка — это еще не приговор, когда за дело берется профессионал.
1. «Сделала тату в честь своего парня, но потом он мне изменил. К счастью, мне удалось его перекрыть»
2. «Ух ты, теперь она выглядит отпадно! Браво мастеру»
«Спасибо, я и сам под впечатлением».
3. «Перекрыли тату. Клиент вздохнул с облегчением, когда от этого недоразумения не осталось и следа»
4. «Преобразили мою первую татуировку»
5. «Перекрыла тату! На месте татуировки с грубым мультяшным контуром теперь этот шедевр — невероятно реалистичная лошадь из моего детства. Как заживет, добавим еще белых бликов для объемности»
6. «Один парень набил моему мужу эту татуировку на его 18-летие и даже денег не взял. Сейчас другое дело!»
7. «Сделал тату в первом попавшемся салоне, а спустя 3 года решил его обновить»
8. «Мастер воплотила в жизнь мои мечты о лютиках и исправила это безобразие»
9. «Сделала тату в 19 лет у мастера с руками из одного места. Недавно мы его перекрыли, и я наконец-то счастлива»
10. «При перекрытии просила мастера использовать как можно меньше черного»
11. «Не только удачное перекрытие, но и сама по себе татуировка справа неимоверно хороша, не встречал раньше ничего подобного»
12. «Да, татуировку слева делал профессиональный мастер. Справа мы ее перекрыли»
- Рад, что тебе больше не придется за нее оправдываться. © FearBlackBeard / Reddit
13. «Набил татуировку в 19 лет — какую родители одобрили. Сейчас мне 30, и я больше не намерен им потакать. Работаю учителем естествознания, просто захотелось что-нибудь крутое»
14. «В 17 лет мама разрешила мне сделать татуировку. Я была слишком юна и наивна и ничего в этом не смыслила. Но мастер исправил ошибку юности»
15. «Я в таком восторге от этих цветочков!»
16. «Перед началом перекрытия мастер предупредила меня, что она не волшебница. Смею не согласиться!»
17. «Нашла мастера, который вызвался исправить эту катастрофу. Я так счастлива!»
А у вас есть татуировки? Приходилось ли вам пожалеть о какой-то из них и кого вы в этом вините — себя или горе-мастера?
Фото на превью iFWLolth / Reddit
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