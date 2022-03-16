17 тайных комнат и скрытых сокровищ, которые люди обнаружили в собственных домах

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Старые дома порой хранят множество секретов. Это могут быть старинная отделка, вещи и даже тайные комнаты. А иногда сюрпризы поджидают и в новых домах. Но абсолютно точно — невозможно быть равнодушным к такой находке.

Мы в AdMe.ru заглянули в дома и квартиры, в которых владельцы нашли тайные комнаты, неожиданные вещи или старинные реликвии. И мы уверены, что этим людям внезапно улыбнулась удача.

1. «Я в восторге! В моем новом доме 1978 года постройки обнаружилась тайная комната, которой не было в техплане. Когда мы отодвинули шкаф, увидели это помещение»

2. «В нашем старом доме есть книжная полка, которая ведет в маленькую потайную комнату»

3. «В моем доме 1880 года постройки под искусственным камином мы обнаружили викторианскую плитку»

4. «В недавно купленном доме я нашел под ковром запертый сейф»

5. «В вестибюле моего общежития есть потайная дверь»

Это дверь в Корпорацию монстров. © breakingvats / Reddit

6. «Сняли ковролин в одной из спален и нашли на деревянном полу отпечатки старых газет»

7. «Мы нашли под нашими коврами старинную розетку»

8. «В викторианском доме, в котором мы работаем, снесли стену и обнаружили старый чугунный камин»

9. Резьба, найденная под старым гипсокартоном

10. «Я нашел секретный туннель под лестницей в доме, который я снимаю»

11. «Убирался в саду возле дома и нашел спрятанные ключи от предыдущего владельца. Дом купил год назад»

12. «Под слоем гипсокартона в нашем доме 1895 года постройки нашел оригинальную обшивку в викторианском стиле»

Удивительно! Не верится, что кто-то когда-то решил скрыть это гипсокартоном. © cm431 / Reddit

13. «За книжным шкафом в моем новом доме скрывается секретная комната»

14. «Я электрик, работал в доме 1935 года постройки. При ремонте проводки случайно обнаружил дверь в тайную комнату»

15. «Снял несколько слоев старой краски и вот что обнаружил»

16. «Тайная комната в старом доме моей двоюродной бабушки»

17. «Мы сняли старый линолеум и нашли под ним линолеумный „коврик“»