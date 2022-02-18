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17 свеженьких перлов от сетевых комментаторов, которые где-то урвали годовой запас остроумия

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Некоторые люди шутят как дышат и иногда выдают такие фразочки, которые просто нельзя таить от пользователей интернета — просто потому, что они слишком хороши для этого: что про соседей, которые высверливают себе комнаты в сплошном монолите, что про волшебные заклинания от Водоканала.

Кто-то коллекционирует картины, кто-то — сумочки, а мы в AdMe.ru тщательно отбираем и сохраняем комментарии от остроумных пользователей, чтобы потом показать их вам.

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«Sunshine — „солнечный свет, радость“. Moonshine — „лунный свет“».

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А у вас есть папочка, куда вы сохраняете мемы, картинки и комментарии, которые способны на раз-два поднять вам настроение?

Фото на превью Pixabay
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