17 свеженьких перлов от сетевых комментаторов, которые где-то урвали годовой запас остроумия

Некоторые люди шутят как дышат и иногда выдают такие фразочки, которые просто нельзя таить от пользователей интернета — просто потому, что они слишком хороши для этого: что про соседей, которые высверливают себе комнаты в сплошном монолите, что про волшебные заклинания от Водоканала.