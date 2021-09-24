17 свадебных фотографий, которые получились круче самой свадьбы

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В наше время люди, повстречав любовь, не спешат узаконить отношения. Однако, когда дело все же доходит до свадьбы, они выкладываются на полную, устраивая праздник. Ну и конечно, какое торжество без фотографий на память.

Мы в AdMe.ru думаем, что лучшие свадебные снимки — это те, которые сложно повторить и невозможно забыть.

«Подруга приехала на свадьбу и поняла, что оделась, как... стул!»

«Мой сосед только что получил свои свадебные фотографии. И эта определенно лучше всех»

«Никакого фотошопа, я просто решил левитировать на своей свадьбе»

«Попросили моего папу подготовить речь не больше одного листа»

«Фотограф застукал нас с папой, когда мы пытались спрятаться от фотосессии на свадьбе сестры»

«Наш фотограф сказал: „Теперь давайте сделаем что-нибудь весело“. И произошло это»

Когда подружкам невесты доверили самое ценное — жениха, а они его уронили

Не все любят свадьбы

«Нам сказали, что на свадьбе будет свободный дресс-код. Вот что мы с братом выбрали»

«Это фото с моей свадьбы, когда нечаянно пукнул»

«Друзья стали запускать на свадьбе бумажные самолетики. Пострадала одна невеста»

«Теперь я знаю, что не надо было надевать на свадьбу»

«Был на свадьбе в выходные. Шафер потерял кольца»

«Тот момент, когда родители вместо тоста начинают тебя подкалывать»

«Итак, мой друг женился в прошлом месяце»

«Муж споткнулся и чуть не уронил меня. Так получилась моя любимая фотография»

«Этот неловкий момент. У жениха не было друзей, и меня попросили быть шафером. Я согласился. Но дело в том, что невеста была той самой девушкой, в которую я был влюблен»