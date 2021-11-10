17 эпичных историй от строителей и отделочников, которые повидали на своей работе всякого

Практически каждый работник, которому в силу профессии приходится общаться c людьми, хоть раз в жизни сталкивался со странностями некоторых клиентов. Такое не редкость, например, в сфере строительства и ремонта. У профессионалов в этой области всегда найдется пара-тройка захватывающих историй из своей практики.

Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети убедились, что некоторым работникам приходится сталкиваться с заказчиками, которые находятся, так сказать, на своей волне. Однако всегда нужно мыслить позитивно и уметь видеть хорошее в любой работе.

Мы с напарником вошли в квартиру, чтобы сделать ремонт, пока арендатор был на работе в городе. Первое, что мы увидели, — во всех комнатах, кроме кухни, на полу лежали десятки тысяч монет. Это был буквально ковер из монет от стены до стены в каждой комнате. В квартире не было никакой мебели, кроме кровати. Все остальное хозяин хранил в коробках. Это было жутко, и мы постарались уйти оттуда побыстрее, как только закончили. © Robert Blevins / Quora

комнатах, кроме кухни, на полу лежали десятки тысяч монет. Это был буквально ковер из монет от стены до стены в каждой комнате. В квартире не было никакой мебели, кроме кровати. Все остальное хозяин хранил в коробках. Это было жутко, и мы постарались уйти оттуда побыстрее, как только закончили. © Robert Blevins / Quora Как-то на заре строительной карьеры делал трешку. Заказчик захотел все темно-зеленое, плитку черную, пол из красного дерева и много темного золота. Когда все закончили, хозяин пригласил меня отметить. И друг заказчика там был. Сидим на дорогущем итальянском диване. Хозяин ходит вокруг и приговаривает: «Дворец, дворец же!» — и уходит на кухню. Смотрит на меня его друг и говорит: «А ты как думаешь?» Отвечаю, что полная ерунда. Он: «И я так думаю!» © scanc / Pikabu

Позвонил мне какой-то мужик, попросил люстру поменять. Я сказал сразу, что цена — от 800 рублей, если просверливать. Тот согласился, и я приехал. Старую с крючка снял, пробурил два отверстия, новую люстру повесил. Позвал заказчика. Тот приходит, видит, что все сделано, и говорит:

— Все, что ли? Реально? И всего-то?!

Стою молчу, собираю инструмент. Мужик продолжает:

— И сколько ты хочешь за вот такое вот тяп-ляп?

— В смысле тяп-ляп? Люстра висит, работает, прикрутил на два шурупа, которые в комплекте шли. Все нормально сделал.

— Э-э-э, нормально он сделал... Так, как ты сделал, я и сам мог сделать.

Мужик достает пятисотку:

— Не-не, брат, 500 рублей за глаза.

Отвечаю, что хочу получить свои 8 сотен и домой уехать. Мужик внезапно вскипает:

— Ничего сказать не хочешь? Так знаешь, что я тебе скажу? А вот что ты вообще ни фига не получишь с таким отношением, ясно?

— Я тогда люстру сниму сейчас обратно.

— А попробуй! Я по стремянке пну — сам виноват.

— Я хлопну сейчас по люстре, понял? И домой пойду. Я с нормальными людьми договариваюсь всегда на словах, потому что нормальные люди слово свое держат. Я свою работу сделал — ты мне обещал 800 рублей.

Мужик внезапно вытаскивает из кармана тысячу, протягивает мне и говорит совершенно спокойно, словно ничего не было:

— Молодец, бродяга! Сдачи не надо. Я тебе бы и больше дал, но у меня на карточке остальное, сам понимаешь. Красиво ты все сказал.

Я аккуратно беру из его рук тысячу, опасаясь какой-нибудь фигни, но никакого подвоха не было. © sergelektrik / Pikabu

Приехал на новый объект. Осмотрел, подсчитал, выставил счет. Хозяин в шоке от цены, стал просить скидку, мол, простой пролетарий, пенсионер, работать до сих пор приходится, чтобы как-то концы с концами свести. И все бы ничего, если бы тот, кто произносил эти душераздирающие речи, не ездил на авто за 5 млн и не отгрохал 3-этажный дом, куда, собственно, я и был приглашен. Ох, а какая истерика началась после того, как я «почему-то» отказал! © AkdigaAG / Pikabu

Однажды дома у заказчиков красил оконные рамы в их гостиной и хозяйка спросила: «Ничего, если наш йоркширский терьер останется с вами в комнате?» Я был счастлив, что меня оставили в покое, поскольку обычно женщина со своим мужем ходили вокруг меня и смотрели, что я делаю. Собачка довольная легла на диван. Примерно через час хозяйка вошла в комнату, чтобы посмотреть, как у меня дела. После короткого осмотра начала было уходить, но внезапно громко ахнула от ужаса. Я посмотрел на нее через плечо, гадая, в чем проблема, но она просто медленно попятилась из комнаты, ничего не говоря. Затем она позвала мужа: «Кто-то сходил в туалет за диваном!» Она осуждающе посмотрела на меня и сказала: «Я думаю, это была собака. Должно быть, это она сделала?» Я до сих пор убежден, что она считала меня виновником! © Bill Edge / Quora

Много лет назад, задолго до появления интернета, я занимался установкой окон в домах. В одном доме я увидел на кухне настоящего осла, который уплетал большой вилок капусты и несколько морковок, а хозяйка дома сидела и завтракала по другую сторону стола. © Jd Morgan / Quora

Предыстория: объект закончен, сделано все отлично, от заказчика претензий нет, все замечательно.

— Дмитрий, спасибо большое. Все здорово. Вот расчет.

— Приятно было с вами поработать. Стоп! Олег, вы, видимо, ошиблись: здесь на 20 тысяч меньше?

— Ну да. А вы нам разве скидочку не сделаете?

— Серьезно? Вы в конце работ ставите меня перед фактом, что я должен сделать скидочку?

— Ну я же все работы принял не придираясь.

— Так они и сделаны хорошо — к чему придираться? Может, вы, наоборот, хотите нам премиальные накинуть?

— Ну вы же понимаете, что придраться при желании всегда можно?

— Пожалуйста, начинайте.

— Да, не думал я, что мы так разойдемся, — достает остаток денег. — До свидания. Рекомендаций от меня, конечно, не ждите. © ProRemont41 / Pikabu

История эта произошла со мной летом, в разгар строительного сезона. Звонит потенциальный заказчик:

— Добрый день! Подскажите, вы утеплением занимаетесь?

— Занимаемся!

— И альпинисты промышленные у вас есть?

— Да, конечно! Что конкретно вам надо утеплить?

— У нас балкон недавно остеклили, и хотелось бы еще пол сделать теплоизолированным. Возьметесь?

— Можем. Я только не пойму, зачем альпинисты? Это ведь изнутри на раз делается!

— Да, конечно. Но, вы понимаете, внутренняя теплоизоляция не такая эффективная! Хотелось бы снаружи сделать. Ну так что, сделаете?

— Будут некоторые неудобства, но я, думаю, справимся.

В этот момент я уже начинаю представлять одиноко висящий балкон, обдуваемый всеми ветрами, поливаемый дождями и засыпаемый снегом. Чтобы подтвердить догадку, спрашиваю:

— Так у вас одних, получается, в подъезде балкон есть?

— Нет, почему же? У всех: соседи сверху и снизу.

— Так там с соседями надо вопрос этот решать!

— Да там люди такие... С ними решить ничего не получится, лучше давайте как-нибудь без них решим?

— То есть вы предлагаете без ведома соседей спуститься альпинисту на их балкон и оттуда производить работы?

— Знаете, я об этом как-то не подумал! Спасибо, до свидания! © vlad.nnov / Pikabu

Приезжает к нам на стройку начальник с комиссией. Вызывает прораба фасадчиков.

— На сколько процентов выполнены работы по утеплению фасада?

— Ноль процентов.

— Как?! Чем вы занимались?

— Леса ставили.

— До какого этажа поставили?

— До третьего.

— А дальше почему не ставите?

— Так у вас выше еще не построено. © Unknown author / Bash

— На сколько процентов выполнены работы по утеплению фасада? — Ноль процентов. — Как?! Чем вы занимались? — Леса ставили. — До какого этажа поставили? — До третьего. — А дальше почему не ставите? — Так у вас выше еще не построено. © Unknown author / Bash Женщина спросила, могу ли я прочистить ее унитаз. Я приехал и приступил к работе. После нескольких неудачных попыток я сообщил этой даме, что мне нужно будет снять ее унитаз и проверить, не произошло ли засорение в сливной трубе. И по понятным причинам это немного увеличит стоимость моих услуг. Она продолжала заниматься своими делами. То, что я обнаружил, было для меня впервые. Труба была забита аппликаторами от тампонов. Если не ошибаюсь, то на обертках обычно пишут: «Пожалуйста, не смывайте в унитаз». Когда я рассказал ей, в чем проблема, она смущенно посмотрела и сказала: «Я тампоны не использую». В самом деле?! © Lewis E. Furr / Quora

— Алло, алло! Здравствуйте! Вам еще требуются отделочники?

— Добрый день! Да, нам нужны специалисты по внутренней отделке.

Ничего не предвещало беды. Мой собеседник производил впечатление вполне разумного индивидуума. По телефону человек, которого мы впоследствии называли не иначе как «немного странный», вполне адекватно расспросил меня о месте и условиях работы, о заработной плате и условиях проживания. Разузнал о характере работы, требованиях к качеству, наличии инструмента и спецодежды. Его все удовлетворило.

— А авансирование у вас есть? — задал он главный вопрос современности.

— Приедете, пару-тройку дней поработаете, мы посмотрим на вас и на еду-питание дадим небольшой аванс.

— Окей, отлично, меня все устраивает. Но я сам из Саратова. Как вы мне деньги на проезд до Питера вышлете? Могу номер карты жены скинуть.

— Нет! — я был немного озадачен таким поворотом. — Вы приезжаете за свой счет. Если вы нормально отработаете 2 месяца, то я вам компенсирую стоимость проезда, а если отработаете 3 месяца, то компенсирую и стоимость обратного билета на поезд.

— Ну вот! Я еще и работать с вами не начал, а уже на деньги должен попасть! — прозвучал первый звоночек. © Pacifistwar / Pikabu

— Добрый день! Да, нам нужны специалисты по внутренней отделке. Ничего не предвещало беды. Мой собеседник производил впечатление вполне разумного индивидуума. По телефону человек, которого мы впоследствии называли не иначе как «немного странный», вполне адекватно расспросил меня о месте и условиях работы, о заработной плате и условиях проживания. Разузнал о характере работы, требованиях к качеству, наличии инструмента и спецодежды. Его все удовлетворило. — А авансирование у вас есть? — задал он главный вопрос современности. — Приедете, пару-тройку дней поработаете, мы посмотрим на вас и на еду-питание дадим небольшой аванс. — Окей, отлично, меня все устраивает. Но я сам из Саратова. Как вы мне деньги на проезд до Питера вышлете? Могу номер карты жены скинуть. — Нет! — я был немного озадачен таким поворотом. — Вы приезжаете за свой счет. Если вы нормально отработаете 2 месяца, то я вам компенсирую стоимость проезда, а если отработаете 3 месяца, то компенсирую и стоимость обратного билета на поезд. — Ну вот! Я еще и работать с вами не начал, а уже на деньги должен попасть! — прозвучал первый звоночек. © Pacifistwar / Pikabu Случай не ужасный, но меня встревожил. Приехал я как-то в дом, чтобы положить плитку в двух ванных комнатах на полу и стенах. Хозяин дома показал, куда нужно идти. Мы прошли через несколько комнат, которые полностью были завалены всяким хламом. Видимо, мужик был Плюшкин. По окончании моей работы хозяин дома позвонил моему начальнику и пожаловался, что плитка, которую я положил, была разных оттенков белого . Когда начальник приехал и лично все проверил, то сказал: «Ты выполнил все шикарно». Мы сошлись во мнении, что хозяин был немного не в себе. © Ted Labender / Quora

. Когда начальник приехал и лично все проверил, то сказал: «Ты выполнил все шикарно». Мы сошлись во мнении, что хозяин был немного не в себе. © Ted Labender / Quora Когда мы перестраивали кухню, нам пришлось демонтировать пол. На полу было какое-то пятно, и нам было любопытно узнать, откуда оно. Когда мы подняли старый пол, в центре кухни обнаружили... колодец. Каменный, возрастом не менее 100 лет и глубиной более 5 метров. Наполненный водой. Мы действительно не знали, что с ним делать, поэтому просто закрыли его. Но теперь я боюсь, что какая-нибудь девушка вылезет из него, как в фильме. © Mullersaur / Reddit

Я как-то панели к полу прикручивал. Сыпанул горсть на лист и кручу, а бракованные саморезы кидаю за спину, в сторону щели в плинтусе. В процессе заметил, что брака все больше и больше. Оказалось, что заказчик, находившийся рядом, вылавливал их и мне обратно в ведерко подкидывал. © 9ded / Pikabu

Когда-то выполнял работы в одной дорогой квартире. Там была секретная комната, в которой было потайное одностороннее зеркало. Оно выходило в гостевой душ . Это было жутко. © I_AM_****ING_NOW_AMA / Reddit

. Это было жутко. © I_AM_****ING_NOW_AMA / Reddit Самая странная история случилась, когда пришлось лететь в другой город ради того, чтобы повернуть один рычажок. Пользователь долго не хотел платить, ведь мы «ничего» не сделали, а просто повернули. Доказал записью телефонного разговора, в котором он утверждал, что все сделал по инструкции. Три раза я спросил про рычажок и трижды он сказал: «Повернуто». © Ахмедов Искандар / Facebook