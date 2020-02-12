17 странных историй, которые могли произойти только с людьми в белых халатах
Вообще-то атмосфера в больнице не располагает к веселью: долгие очереди, нервное ожидание приема и не самые приятные процедуры. Но все меняется, когда приходит оно — чувство юмора. Способность вовремя пошутить спасает врачей и пациентов от серой рутины больничных будней. Герои нашей статьи — яркое тому доказательство.
Мы AdMe.ru обожаем людей, которые ко всему относятся с долей здорового юмора, и считаем, что врачи как раз относятся к этой категории.
-
Я дантист и регулярно рассказываю своим пациентам с проблемами ДВНЧС (боль и хруст в челюстном суставе — прим. AdMe.ru), как избавиться от боли: не нервничайте, откажитесь от кофеина, не спите на животе, прекратите жевать резинку, держите голову / шею в правильном положении. Однако у меня самого уже 6 лет болит височно-нижнечелюстной сустав. Я делаю все то, что запрещаю своим пациентам. Я занимаюсь этим каждый божий день. Короче говоря, я сам себе ставлю диагноз и сам себя не лечу. © ParkingTadpole / reddit
-
Я спрашиваю своих пациентов о том, не гуглили ли они свои симптомы. Это дает мне представление о том, что их беспокоит. Далее я стараюсь не смеяться над их мнимыми диагнозами — если человеку сказать, что он глупый, никакого взаимодействия не получится. Однако трудно сохранять невозмутимое выражение лица, когда входит 50-летний мужчина и говорит: «Я думаю, что подхватил синдром Дауна» — или когда молодая женщина думает, что у нее рак яичек. © Santy924 / reddit
-
Я врач-педиатр в частной поликлинике. Ко мне приводят разных деток, некоторые из них очень боятся докторов. Многие приходят делать какие-то не очень приятные процедуры (прививки, уколы и т. д.). Я всегда после этого выдаю детям диплом за храбрость и выносливость (даже если они не особо проявляют эти качества). Малыши моментально становятся такими счастливыми, радостными, гордыми. Это и есть мечта моей жизни. © unknown author / ideer
-
Ежедневно меня ждут толпами у двери. Меня ждут и утром, и вечером. На улице меня узнают. Мне часто звонят и зовут к себе домой. Я участковый врач. © unknown author / ideer
-
«У вас есть какие-нибудь хронические заболевания?» — «Нет». — «Какие лекарства вы принимаете?» Оглашает список из 10 препаратов... © unknown author / reddit
-
Я акушерка и однажды принимала роды у милой голубоглазой блондинки, ее сопровождал муж — такой же голубоглазый блондин. В комнате ожидания сидела вся их семья: тети, дяди, кузены и бабушка с дедушкой. Наконец ребенок появился на свет, и первое, что сказала молодая мать: «Это не мой ребенок!»
Ребенок, о котором идет речь, оказался темнокожим с красивыми черными кудрями. Медсестра смотрит на мать и говорит ей, что это определенно ее ребенок, потому что они все еще связаны пуповиной. Мать отвечает: «Не может быть, я никогда не была с темнокожим мужчиной! Это не мое!»
«Отец» стоит молча, не зная, что делать. Долгое неловкое молчание заполняет комнату. Мы с натянутыми улыбками уносим ее ребенка и наблюдаем, как большая семья сбегает из комнаты ожидания, а ошарашенный «отец» выходит на свежий воздух.
Примерно через 10 минут к нашей стойке регистрации подходит высокий черный парень и спрашивает, как пройти к пациентке, о которой идет речь. Занавес. © chasesurf / reddit
-
Поликлиника. Бабуля настаивает сдать мочу из пальца. Не оговорилась. Настаивает. Такое положение вещей скрасит любое ожидание в очереди. © unknown author / ideer
-
Если вы думаете, что в поликлиниках самое ужасное — это бабульки и злые тетки, то вы ошибаетесь. Самое страшное — это эмоционально нестабильные беременные! Которые хотят чужой крови, включить кондиционер, попасть быстрее домой, выключить кондиционер и... возможно, ананас! © unknown author / ideer
-
Когда я работал на скорой, у меня был пациент, который симулировал потерю сознания. К счастью, у меня в бригаде был новенький санитар, и я начал с серьезным лицом объяснять новичку, что если этот парень без сознания, то его рука не сдвинется с того места, куда мы ее положили. Я поднял руку пациента, и этот бедолага держал ее на весу все 30 минут, что мы ехали до больницы. Да, он был упертым. В конце концов мне пришлось опустить руку пациента, чтобы выгрузить его из машины скорой помощи. © VagueInfoHere / reddit
-
Однажды оформлял пациента в стационар. Я точно не помню, на что жаловался этот парень, но весил он около 400 фунтов (181 кг — прим. AdMe.ru), страдал диабетом и имел проблемы с сердцем. Как бы то ни было, я сижу за компьютером, обсуждаю с ним и толпой его родственников детали госпитализации. Через несколько минут пациент начинает жаловаться на жажду. Ему позарез нужно что-нибудь выпить прямо сейчас. Поэтому я звоню медсестре, чтобы она принесла ледяной воды. Как только эти слова слетают с моих губ, вся семья кричит: «Не-е-ет! НИКАКОЙ ВОДЫ! У НЕГО АЛЛЕРГИЯ НА ВОДУ!» Оказалось, что парень много лет не пил ничего, кроме Sprite и сладкого чая, из-за своей «водной аллергии». © jsellars8 / reddit
-
Когда я обратился в неотложку, чтобы удалить вросший ноготь на ноге, то буквально рыдал от страха. Но мой доктор знал, как меня успокоить. «Ни о чем не беспокойся, — сказал он мне. — Я только что посмотрел ролик на YouTube и знаю, как сделать операцию». © Chelsea Bender / rdasia
-
Я спросил пациентку с деменцией, какой сейчас год. «О боже, нет, это слишком личное, чтобы обсуждать в приличной компании. Такая милая молодая леди, как вы, не должна беспокоиться о таких вещах». Не стал напоминать бабуле, что я не леди. Я решил, что если она не заметила бороду, то и объяснений не поймет. © auraseer / reddit
-
На улице ударили морозы, и сегодня к нам в поликлинику пришел новый сотрудник. Зашел, по-свойски обошел кабинет. Потом с уверенностью устроился на место доктора (мое): «Здравствуйте. Присаживайтесь. Подпишите согласие на осмотр». © Plushanchik / Pikabu
-
Я врач в неотложке. Однажды в 2 часа ночи в приемную ворвался парень с подругой с жалобами на то, что «что-то разорвало ему горло». При осмотре ни крови, ни проблем с дыханием обнаружено не было. Я заставила его открыть рот, перепроверила дважды, но по-прежнему ничего не увидела. Однако пара явно сильно переживала, поэтому я спросила: «Что конкретно вы чувствуете?»
Парень закричал: «Я ничего не чувствую, но вы только взгляните сюда». Оказалось, парень распереживался из-за нёбного язычка. Каким-то образом он дожил до 20 лет, даже не заметив, что на нёбе есть язычок. Подруга тоже была в ужасе... Я сказала им, что это нормально, но они не поверили мне. Тогда я предупредила ребят, чтобы они приготовились к взрыву мозга, и показала, что у подружки парня тоже есть нёбный язычок. Мозг взорван, еще одна жизнь спасена в реанимации. © Hathathn / reddit
-
Буквально 15 минут назад мне закончили делать МРТ головного мозга. (Если что, ночью дешевле.) Вылез из аппарата, оделся, сказали подойти на ресепшен, иду. Там девушка с крайне обеспокоенным лицом мне говорит:
— У меня для вас очень плохие новости!
— Чччттто ссллуччилось?
— У нас сломался терминал оплаты. (Я до этого договаривался с ними о безналичной оплате.)
— Девушка, вы понимаете, что о сломанном терминале в этот момент я думал меньше всего?- Ой, извините. Не болейте! © Kazakus / Pikabu
Кажется, на основе истории из роддома мог бы получиться драматический фильм. А вы как думаете?
Фото на превью chasesurf / reddit