17 странных историй, которые могли произойти только с людьми в белых халатах

Я врач в неотложке. Однажды в 2 часа ночи в приемную ворвался парень с подругой с жалобами на то, что «что-то разорвало ему горло». При осмотре ни крови, ни проблем с дыханием обнаружено не было. Я заставила его открыть рот, перепроверила дважды, но по-прежнему ничего не увидела. Однако пара явно сильно переживала, поэтому я спросила: «Что конкретно вы чувствуете?»

Парень закричал: «Я ничего не чувствую, но вы только взгляните сюда». Оказалось, парень распереживался из-за нёбного язычка. Каким-то образом он дожил до 20 лет, даже не заметив, что на нёбе есть язычок. Подруга тоже была в ужасе... Я сказала им, что это нормально, но они не поверили мне. Тогда я предупредила ребят, чтобы они приготовились к взрыву мозга, и показала, что у подружки парня тоже есть нёбный язычок. Мозг взорван, еще одна жизнь спасена в реанимации. © Hathathn / reddit