17 старых фото привычных нам вещей, которые показывают, как мир вокруг выглядел раньше

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С течением времени все меняется, и переместись мы на несколько десятилетий назад — вряд ли бы узнали привычные нам сегодня вещи. Дома была бы совершенно другая техника, и даже детские автокресла в машине выглядели бы иначе. Поэтому так ценно иногда находить предметы, возраст которых перевалил за 20: они словно переносят нас в ушедшую эпоху.

Мы в AdMe.ru поностальгировали вместе с пользователями сети, показавшими 17 занятных предметов, которые лучше любой машины времени рассказывают о прошлом.

1. «У меня на работе висит очень старая камера наблюдения»

Думаю, тебе не о чем беспокоиться, ведь она отключена. © asajosh / Reddit

2. «Холодильник Phillips 1956 года со встроенным радио»

3. «Купил сегодня эту птичью клетку в виде собора. Никогда не видел такого!»

4. «Представьте, что такие ездят по автомагистрали»

5. «Вот как выглядело детское автокресло в 1970 году»

6. «Нашел эту старую упаковку, которая рекламирует пластик как новую идею»

7. «Вот старый лунный глобус, где обратная сторона Луны еще не нанесена на карту»

8. «Духовка моей прабабушки»

9. «Миксер 1976 года, который моя мама использует до сих пор»

10. «На этом старом пылесосе есть магнит, чтобы собирать с пола скрепки в офисе»

11. «Когда-то 6 переключателей хватало, чтобы просмотреть все транслируемые каналы»

12. «Красивый винтажный телевизор, который я заметил на витрине магазина»

13. «Нашел старинное лекарство по рецепту в ванной комнате в нашем родовом гнезде»

14. «Моя коллекция старых инструментов для черчения»

15. «В моей коллекции 3 английских микроскопа начала ХХ века. Практической пользы от них немного, но выглядят они неплохо»

16. «„Закладка“, которую я нашел в старой книге Шекспира, — это избирательный бюллетень времен Гражданской войны»

17. «Старинная подставка под елку моей прабабушки. Мы до сих пор пользуемся ею каждый год»