17 специфических снимков обычных вещей, на которых жизнь и время оставили неизгладимый след

Течение жизни на всем оставляет след, в том числе и на самых обычных предметах, кем-то забытых или, наоборот, долгие годы постоянно используемых. Этот след придает им ни с чем не сравнимый облик, который точно достоин того, чтобы запечатлеть его на фото и показать всему интернету, будь то прорезанный тысячами листов принтер, отполированный сотнями ног пол или подлокотник кресла в кабинете стоматолога, свидетельствующий о переживаниях пациентов.

Мы в AdMe.ru очарованы видом вещей, на которых отразилось время и человеческие привычки, и вот вам новая подборка таких объектов.

«Следы от ногтей на подлокотнике кресла моего стоматолога»

«Этот знак в моем городе такой старый, что превратился в логотип хеви-метал-группы»

«Кажется, моей губке пора на пенсию»

«Мой коллега приволакивает ногу при ходьбе»

Более 500 тыс. копий документов прорезали эти канавки в копировальном аппарате

Разбрызгиватели воды создали круги зеленой травы на поле

«Веревочные перила на лестнице в замке Бран, Трансильвания, постепенно „въедаются“ в стену»

«Ножи, принадлежащие моему приятелю-мяснику»

Кажется, этот секретный код больше ни для кого не секрет

Ступени, которые скоро сойдут на нет

Бревно с монетами, которые оставляли люди на удачу

Забытая в стеклянном контейнере клубника

«Тропа», протоптанная покупателями в сувенирном магазине

«Мой отец — водитель грузовика. Это его футболка»

«Страницы моего учебника физики, которые я еще не проходил, выглядят такими чистыми»

«Носил эти джинсы 4 года, и за это время мой телефон оставил на них свой силуэт»

«Плюшевая игрушка из моего детства и такая же новая, которую муж купил для нашей дочери»