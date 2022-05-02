17 специфических снимков обычных вещей, на которых жизнь и время оставили неизгладимый след
Течение жизни на всем оставляет след, в том числе и на самых обычных предметах, кем-то забытых или, наоборот, долгие годы постоянно используемых. Этот след придает им ни с чем не сравнимый облик, который точно достоин того, чтобы запечатлеть его на фото и показать всему интернету, будь то прорезанный тысячами листов принтер, отполированный сотнями ног пол или подлокотник кресла в кабинете стоматолога, свидетельствующий о переживаниях пациентов.
Мы в AdMe.ru очарованы видом вещей, на которых отразилось время и человеческие привычки, и вот вам новая подборка таких объектов.
«Следы от ногтей на подлокотнике кресла моего стоматолога»
«Этот знак в моем городе такой старый, что превратился в логотип хеви-метал-группы»
«Кажется, моей губке пора на пенсию»
«Мой коллега приволакивает ногу при ходьбе»
Более 500 тыс. копий документов прорезали эти канавки в копировальном аппарате
Разбрызгиватели воды создали круги зеленой травы на поле
«Веревочные перила на лестнице в замке Бран, Трансильвания, постепенно „въедаются“ в стену»
«Ножи, принадлежащие моему приятелю-мяснику»
Кажется, этот секретный код больше ни для кого не секрет
Ступени, которые скоро сойдут на нет
Бревно с монетами, которые оставляли люди на удачу
Забытая в стеклянном контейнере клубника
«Тропа», протоптанная покупателями в сувенирном магазине
«Мой отец — водитель грузовика. Это его футболка»
«Страницы моего учебника физики, которые я еще не проходил, выглядят такими чистыми»
«Носил эти джинсы 4 года, и за это время мой телефон оставил на них свой силуэт»
«Плюшевая игрушка из моего детства и такая же новая, которую муж купил для нашей дочери»
А вам нравится замечать, какой след оставило время и наши привычки на окружающих вещах?
Фото на превью FalconerGuitars / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 специфических снимков обычных вещей, на которых жизнь и время оставили неизгладимый след
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