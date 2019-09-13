17 совпадений, после которых поверишь во все что угодно

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Случайности не случайны. Иначе как еще можно объяснить всю нашу подборку? Интересно, кто отвечает за такие крутые штуки, которые выпадают в жизни, будь то почти одинаковые люди, таинственные совпадения или даже собака, которая не совсем собака.

Мы в AdMe.ru знаем, что в мире есть что-то, что мы еще не можем объяснить, а если и у вас есть подобные примеры, поделитесь ими в комментариях.

«Кто бы мог подумать, что я выгляжу как папа

Кары Делевинь»

Когда косплей лучше оригинала

Где-то мы это уже это видели...

Несущий свет

Парень играет за обе команды, но продолжает смотреть за игрой с трибуны

Кто сказал, что снаряд в одно и то же место дважды не попадает?

На эту фотографию можно смотреть вечно

Не зря он жил на крыше...

Матрица дала сбой

У этого ковбоя из детской книги 1993 года тот же наряд, что и у Вуди из «Истории игрушек» 1995 года

Вы тоже видите этот квадрат?

Тот же стадион, те же команды, тот же счет, то же самое удаление и одинаковое количество добавленных минут

«Я люблю смотреть фильмы о себе»

Уехал в отпуск со своим псом и случайно наткнулся на его настощего брата

Интересно, эта собачка умеет читать?

«Собака».

Один в один

«Перевернули с супругой календарь»