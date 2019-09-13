17 совпадений, после которых поверишь во все что угодно
Случайности не случайны. Иначе как еще можно объяснить всю нашу подборку? Интересно, кто отвечает за такие крутые штуки, которые выпадают в жизни, будь то почти одинаковые люди, таинственные совпадения или даже собака, которая не совсем собака.
Мы в AdMe.ru знаем, что в мире есть что-то, что мы еще не можем объяснить, а если и у вас есть подобные примеры, поделитесь ими в комментариях.
«Кто бы мог подумать, что я выгляжу как папа
Кары Делевинь»
Когда косплей лучше оригинала
Где-то мы это уже это видели...
Несущий свет
Парень играет за обе команды, но продолжает смотреть за игрой с трибуны
Кто сказал, что снаряд в одно и то же место дважды не попадает?
На эту фотографию можно смотреть вечно
Не зря он жил на крыше...
Матрица дала сбой
У этого ковбоя из детской книги 1993 года тот же наряд, что и у Вуди из «Истории игрушек» 1995 года
Вы тоже видите этот квадрат?
Тот же стадион, те же команды, тот же счет, то же самое удаление и одинаковое количество добавленных минут
«Я люблю смотреть фильмы о себе»
Уехал в отпуск со своим псом и случайно наткнулся на его настощего брата
Интересно, эта собачка умеет читать?
«Собака».
Один в один
«Перевернули с супругой календарь»
А как вы думаете, это мистика или не больше чем совпадение?
Фото на превью caradelevingne / instagram, SethDuaneHamby / twitter