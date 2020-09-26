17 сообразительных детей, которые всех перехитрили и победили систему

В вопросах, где взрослые давно знают правильные ответы, детская смекалка поражает своей непосредственностью и нестандартностью. Нам есть чему поучиться у малышей в том, как они решают проблемы и справляются с задачами.

AdMe.ru убедился, что младенцы не только глаголят истину, но и неплохо справляются с трудностями и головоломками, а самое интересное начинается, когда они что-то придумывают.

1. «У сына две пары кроссовок, и он взял две левых сегодня в школу. Но не растерялся и сделал это. Я был одновременно огорчен и впечатлен»

2. «Посмотрю на ваши лица, когда этот ребенок получит Нобелевскую премию»

3. «Дочь нарисовала это, вместо того чтобы просто попросить печенье. Она знала, что иначе я не разрешу. Пришлось наградить ее творчество»

4. «Поспорил с детьми на деньги, что на хлопьях не может быть надписи „Здоровая еда“. Теперь я им должен»

5. «Cын (1-й класс) делает домашнее задание по английскому. Нужно описать несуществующее животное и нарисовать его. Вот что он сделал. Горжусь»

«Он невидимка».

6. «В бане стоят ограничители воды — она льется, если стоишь рядом. Подходит мальчик ростом ниже уровня датчика и делает ход конем»

7. «Вышла погулять с ребенком, заметила такую картину на площадке. Кажется, тут катался одинокий, но очень смекалистый малыш»

8. «Сын устроил своему медведю вот такой релакс, мы с мужем уже обзавидовались»

9.«Попросила детей убраться. Их ответ: „Для чего нужна жилая комната? Для ЖИЗНИ!“»

10. «Слишком умный для третьеклашки»

«Найдите радиус угла».

11. «Я попросила подставку для планшета и получила вот эту — из лего с надписью „Мама“»

12. «Я мыла наш дворик, когда дочка выскочила на улицу босиком. Кричу ей: „Осторожно, тут собака сходила в туалет“. Она убегает и возвращается с этим»

13. «Запретила ребенку сидеть в смартфоне. Тогда он решил поиграть в „кинотеатр на колесах“»

14. «Дала ученику задание пройти лабиринт. В итоге я ему аплодировала»

15. «Благодарственная открытка 8-летки. Что ж, очень искренне»

«Я благодарен за то, что у меня есть друзья, но еще больше — за то, что у меня есть денежки».

16. «Кое-кто не хотел спать и решил спрятаться, чтобы дочитать книгу»

17. «Мой 6-летний ребенок доделал свою домашку с маниакальным смехом и бормоча себе под нос, что он выиграл»

«В этой коробке лежит нечто восхитительное. Что в ней? Выбирать тебе».

«Бесконечные деньги».

«Фломастером: „Здоровая“».