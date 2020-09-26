17 сообразительных детей, которые всех перехитрили и победили систему
В вопросах, где взрослые давно знают правильные ответы, детская смекалка поражает своей непосредственностью и нестандартностью. Нам есть чему поучиться у малышей в том, как они решают проблемы и справляются с задачами.
AdMe.ru убедился, что младенцы не только глаголят истину, но и неплохо справляются с трудностями и головоломками, а самое интересное начинается, когда они что-то придумывают.
1. «У сына две пары кроссовок, и он взял две левых сегодня в школу. Но не растерялся и сделал это. Я был одновременно огорчен и впечатлен»
2. «Посмотрю на ваши лица, когда этот ребенок получит Нобелевскую премию»
3. «Дочь нарисовала это, вместо того чтобы просто попросить печенье. Она знала, что иначе я не разрешу. Пришлось наградить ее творчество»
4. «Поспорил с детьми на деньги, что на хлопьях не может быть надписи „Здоровая еда“. Теперь я им должен»
5. «Cын (1-й класс) делает домашнее задание по английскому. Нужно описать несуществующее животное и нарисовать его. Вот что он сделал. Горжусь»
«Он невидимка».
6. «В бане стоят ограничители воды — она льется, если стоишь рядом. Подходит мальчик ростом ниже уровня датчика и делает ход конем»
7. «Вышла погулять с ребенком, заметила такую картину на площадке. Кажется, тут катался одинокий, но очень смекалистый малыш»
8. «Сын устроил своему медведю вот такой релакс, мы с мужем уже обзавидовались»
9.«Попросила детей убраться. Их ответ: „Для чего нужна жилая комната? Для ЖИЗНИ!“»
10. «Слишком умный для третьеклашки»
«Найдите радиус угла».
11. «Я попросила подставку для планшета и получила вот эту — из лего с надписью „Мама“»
12. «Я мыла наш дворик, когда дочка выскочила на улицу босиком. Кричу ей: „Осторожно, тут собака сходила в туалет“. Она убегает и возвращается с этим»
13. «Запретила ребенку сидеть в смартфоне. Тогда он решил поиграть в „кинотеатр на колесах“»
14. «Дала ученику задание пройти лабиринт. В итоге я ему аплодировала»
15. «Благодарственная открытка 8-летки. Что ж, очень искренне»
«Я благодарен за то, что у меня есть друзья, но еще больше — за то, что у меня есть денежки».
16. «Кое-кто не хотел спать и решил спрятаться, чтобы дочитать книгу»
17. «Мой 6-летний ребенок доделал свою домашку с маниакальным смехом и бормоча себе под нос, что он выиграл»
«В этой коробке лежит нечто восхитительное. Что в ней? Выбирать тебе».
«Бесконечные деньги».
«Фломастером: „Здоровая“».
А какие гениальные для своего возраста поступки совершали вы или ваши дети?
Фото на превью Deleted / Reddit