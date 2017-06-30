17 сногсшибательных цитат из девичьих дневников

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Наверное, у каждой девочки был свой дневник — кладезь секретов и тайн. Если вы давным-давно потеряли свой, AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» предлагают немного поностальгировать и окунуться в девичьи грезы прямо сейчас.

Дневник переменчивой натуры.

Хорошая спокойная суббота.

Люди все время меня спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердена.

Извольте любить и жаловать.

Дашка — вредная привычка.

Леди Гага была бы в восторге.

Все как всегда.

Капелька философии.

Когда ты очень ранимая личность.

Так разбиваются мечты.

Ох уж эти Жени.

А потом он пострижется, и все пройдет.

Я так до сих пор танцую.

Мистер Никто?

Когда в семье растет писатель.

И такое бывает.

Привычки у меня с детства только положительные.