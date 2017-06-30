17 сногсшибательных цитат из девичьих дневников
Наверное, у каждой девочки был свой дневник — кладезь секретов и тайн. Если вы давным-давно потеряли свой, AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» предлагают немного поностальгировать и окунуться в девичьи грезы прямо сейчас.
Дневник переменчивой натуры.
Хорошая спокойная суббота.
Люди все время меня спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердена.
Извольте любить и жаловать.
Дашка — вредная привычка.
Леди Гага была бы в восторге.
Все как всегда.
Капелька философии.
Когда ты очень ранимая личность.
Так разбиваются мечты.
Ох уж эти Жени.
А потом он пострижется, и все пройдет.
Я так до сих пор танцую.
Мистер Никто?
Когда в семье растет писатель.
И такое бывает.
Привычки у меня с детства только положительные.
Фото на превью vk.com
По материалам Мам ну не читай