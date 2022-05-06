17 снимков, сделанных тепловизором, которые открывают невидимый глазу мир

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Человеческий глаз — довольно сложный, но не совершенный орган. Мало того что мы почти не видим в темноте, так еще и не способны видеть мир в инфракрасном свете. Хорошо, что давно существуют тепловизоры, которые могут показать привычные нам вещи под совершенно другим углом.

Благодаря пользователям интернета мы в AdMe.ru теперь знаем, как через камеру тепловизора выглядит место укуса насекомого или вспаханное поле.

Голова кошки, ее лапа и тепловой след от нее

А вот как в тепловизоре кошка выглядит целиком

Маленькая собачка

К слову, человек тоже оставляет тепловые следы. На фото показано тепло, которое осталось на скамейке после тренировки спортсмена

«Моя рука, снятая тепловизором после пребывания на улице в холодный день. У меня, оказывается, ужасное кровообращение»

Вот так пчелиный укус выглядит на тепловизоре

Девушка пьет горячий чай

Ноутбук после повышенной нагрузки на систему

Холодная вода

И горячая

Изображение трактора, вспахивающего поле, полученное в результате аэротепловой съемки

Кольцехвостый лемур, или кошачий лемур

Спиральная энергосберегающая лампочка на 26 Вт. Она была включена во время фотографирования



Фотография наплечной повязки, применяемой при теплолечении

Мужская рука с ручной дрелью

Не просто так говорят «Ноги держи в тепле», так как через них уходит тепло

«Друг на работе прижал свой мизинец дверью грузовика. Вот как палец выглядит на тепловизоре»

«Тепловизор показал, что его мизинец на 15 градусов горячее остальных пальцев».