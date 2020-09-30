17 человек, которым пришлось протереть глаза, чтобы поверить в увиденное
Фильтры, цветокоррекция, ретушь, маски — практически ни один снимок в инстаграме или других соцсетях сегодня не обходится без всего этого. Неудивительно, что мы чувствуем фальшь и пытаемся найти обработку даже там, где ее нет, ведь мы попросту отвыкли от настоящих, живых кадров. Но порой людям, а иногда и самой природе, все же удается лишить нас дара речи фотографиями, доказывающими, что шедевры можно создать и без редакторов.
Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться, насколько многогранен и непредсказуем наш мир, а чтобы вы об этом не забывали, представляем вашему вниманию завораживающие снимки, которым никакого фотошопа не нужно.
1. Мастер из Азербайджана Фаиг Ахмед создает бесподобные «тающие» ковры, стоимость которых начинается от $ 15 000
2. «Вот что случилось, когда я собирался намазать хлеб маргарином»
3. «У дерева, которое растет в моем районе, одна ветка — от яблони, а все остальные обычные»
4. «Я случайно нашел идеальное зеркало для нарциссов»
5. Скала Трланипа на Фарерских островах, также известная как «Летающее озеро»
6. Вот такая 341-килограммовая тыква уродилась в Ливане
7. «Люстра-осьминог, которую сделал и сегодня установил мой приятель»
8. Так выглядят маргаритки, выросшие рядом с атомной электростанцией в Фукусиме
9. Соус на тарелке выглядит так, будто он парит в воздухе
10. Эта роза выглядит так, словно садовники Червонной Королевы из «Алисы в Стране чудес» не до конца окрасили ее в красный
11. Морской юнкер, пойманный у острова Рождества
12. В лучах закатного солнца эти облака на высоте более 9 тыс. м напоминают раскаленную лаву
13. Эта неземной красоты разноцветная кукуруза — творение селекционеров, а вовсе не фотошопа
14. Я наполнила дозатор прозрачным мылом, не вылив остатки белого, и случайно сделала лава-лампу
15. Жители Сингапура заметили в небе круглую радугу, напоминающую нимб
16. «Я сфотографировал пропеллер самолета в движении»
17. «Эта черника выглядит так, словно она сделана из бархата или отфотошоплена. На самом деле я просто сфотографировала ее со вспышкой»
А вам когда-нибудь приходилось быть свидетелем поразительных явлений или вещей, которые рука не поднималась обрабатывать в фоторедакторе?