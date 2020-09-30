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17 человек, которым пришлось протереть глаза, чтобы поверить в увиденное

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Фильтры, цветокоррекция, ретушь, маски — практически ни один снимок в инстаграме или других соцсетях сегодня не обходится без всего этого. Неудивительно, что мы чувствуем фальшь и пытаемся найти обработку даже там, где ее нет, ведь мы попросту отвыкли от настоящих, живых кадров. Но порой людям, а иногда и самой природе, все же удается лишить нас дара речи фотографиями, доказывающими, что шедевры можно создать и без редакторов.

Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться, насколько многогранен и непредсказуем наш мир, а чтобы вы об этом не забывали, представляем вашему вниманию завораживающие снимки, которым никакого фотошопа не нужно.

1. Мастер из Азербайджана Фаиг Ахмед создает бесподобные «тающие» ковры, стоимость которых начинается от $ 15 000

© zakuria44 / Reddit

2. «Вот что случилось, когда я собирался намазать хлеб маргарином»

© miirder / Reddit

3. «У дерева, которое растет в моем районе, одна ветка — от яблони, а все остальные обычные»

© Olyverr1014 / Reddit

4. «Я случайно нашел идеальное зеркало для нарциссов»

© tsd7t3 / Reddit

5. Скала Трланипа на Фарерских островах, также известная как «Летающее озеро»

© Master1718 / Reddit

6. Вот такая 341-килограммовая тыква уродилась в Ливане

© m3antar / Reddit

7. «Люстра-осьминог, которую сделал и сегодня установил мой приятель»

© Whitlow14 / Reddit

8. Так выглядят маргаритки, выросшие рядом с атомной электростанцией в Фукусиме

© san_kaido / Twitter

9. Соус на тарелке выглядит так, будто он парит в воздухе

© mightbedylan / Reddit

10. Эта роза выглядит так, словно садовники Червонной Королевы из «Алисы в Стране чудес» не до конца окрасили ее в красный

© mdreamer98 / Reddit

11. Морской юнкер, пойманный у острова Рождества

© Proteon / Reddit

12. В лучах закатного солнца эти облака на высоте более 9 тыс. м напоминают раскаленную лаву

© Unknown author / Reddit

13. Эта неземной красоты разноцветная кукуруза — творение селекционеров, а вовсе не фотошопа

© lurkface / Reddit

14. Я наполнила дозатор прозрачным мылом, не вылив остатки белого, и случайно сделала лава-лампу

© G00Punch / Reddit

15. Жители Сингапура заметили в небе круглую радугу, напоминающую нимб

© Statrix_ / Reddit

16. «Я сфотографировал пропеллер самолета в движении»

© zclcghr / Reddit

17. «Эта черника выглядит так, словно она сделана из бархата или отфотошоплена. На самом деле я просто сфотографировала ее со вспышкой»

© tinyclap / Reddit

А вам когда-нибудь приходилось быть свидетелем поразительных явлений или вещей, которые рука не поднималась обрабатывать в фоторедакторе?

Фото на превью zakuria44 / Reddit
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