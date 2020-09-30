17 человек, которым пришлось протереть глаза, чтобы поверить в увиденное

Фильтры, цветокоррекция, ретушь, маски — практически ни один снимок в инстаграме или других соцсетях сегодня не обходится без всего этого. Неудивительно, что мы чувствуем фальшь и пытаемся найти обработку даже там, где ее нет, ведь мы попросту отвыкли от настоящих, живых кадров. Но порой людям, а иногда и самой природе, все же удается лишить нас дара речи фотографиями, доказывающими, что шедевры можно создать и без редакторов.

Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться, насколько многогранен и непредсказуем наш мир, а чтобы вы об этом не забывали, представляем вашему вниманию завораживающие снимки, которым никакого фотошопа не нужно.

1. Мастер из Азербайджана Фаиг Ахмед создает бесподобные «тающие» ковры, стоимость которых начинается от $ 15 000

2. «Вот что случилось, когда я собирался намазать хлеб маргарином»

3. «У дерева, которое растет в моем районе, одна ветка — от яблони, а все остальные обычные»

4. «Я случайно нашел идеальное зеркало для нарциссов»

5. Скала Трланипа на Фарерских островах, также известная как «Летающее озеро»

6. Вот такая 341-килограммовая тыква уродилась в Ливане

7. «Люстра-осьминог, которую сделал и сегодня установил мой приятель»

8. Так выглядят маргаритки, выросшие рядом с атомной электростанцией в Фукусиме

9. Соус на тарелке выглядит так, будто он парит в воздухе

10. Эта роза выглядит так, словно садовники Червонной Королевы из «Алисы в Стране чудес» не до конца окрасили ее в красный

11. Морской юнкер, пойманный у острова Рождества

12. В лучах закатного солнца эти облака на высоте более 9 тыс. м напоминают раскаленную лаву

13. Эта неземной красоты разноцветная кукуруза — творение селекционеров, а вовсе не фотошопа

14. Я наполнила дозатор прозрачным мылом, не вылив остатки белого, и случайно сделала лава-лампу

15. Жители Сингапура заметили в небе круглую радугу, напоминающую нимб

16. «Я сфотографировал пропеллер самолета в движении»

17. «Эта черника выглядит так, словно она сделана из бархата или отфотошоплена. На самом деле я просто сфотографировала ее со вспышкой»