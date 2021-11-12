17 тревожных фотографий, от которых сердце начинает биться чаще, а ладошки невольно потеют

В нашей жизни периодически возникают моменты, когда волосы встают дыбом и по телу пробегают мурашки. Зачастую это происходит, если мы испытываем чувство страха. Однако, чтобы ощутить легкий холодок на спине, необязательно сталкиваться с чем-то подобным вживую — достаточно взглянуть на экран.

Мы в AdMe.ru иногда не прочь пощекотать себе нервы. Так, например, от некоторых снимков пользователей сети нам действительно стало не по себе.

1. «Мои кошки наверху лестницы»

2. «Этого алоэ-мутанта я увидел в окне многоквартирного дома»

3. «Сегодня утром чуть не упал с велосипеда, когда увидел, что Бэтмен идет в мою сторону. Потом до меня дошло, что это лошадь с попоной»

4. Туман в Москве способствует учащению пульса

5. «Моя 9-летняя дочь сделала это. Я немного обеспокоен»

6. «Моя последняя работа. Просыпаться рядом с ним эффективнее, чем чашка кофе»

7. «Прошлой ночью я проснулся от страха, когда заметил привидение, летающее рядом с моей кроватью. Лишь спустя несколько минут осознал, что это моя одежда на двери»

8. «Я подошел к входной двери в 10 вечера, размахивая шнурком. Мой дверной звонок заметил движение и отправил вот такое фото как уведомление»

9. «Недавно купил дочке телефон. Теперь она присылает мне такие вещи»

10. «Прошел мимо детской. Все выронил из рук»

11. Просто кочан капусты

12. Вероятно, сделать снеговика было плохой идеей

13. «В лесу за моим домом я нашла жутко выглядящую куклу из фарфора и ткани»

И вы принесли ее домой? © YourMajestySlim / Reddit

14. «Я не думаю, что кошки должны так делать»

15. «Моя мама вышла прогуляться и прислала фото этой жутковатой изгороди»

16. «Встретил это во время закрытия магазина. Решил пойти через другой ряд»

17. «Мои гиперподвижные пальцы»