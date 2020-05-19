16 ретроснимков, в которых сосредоточена вся крутость наших предков
Наши бабушки и дедушки, мамы и папы тоже когда-то были молодыми. Они старались следовать моде и выглядеть привлекательно — точно так же, как и мы в свое время.
Некоторые ретрофото наших предков выглядят бомбически даже для нашей эпохи. Глядя на них, с уважением думаешь: «Не стоит даже и пытаться быть таким же крутым».
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать старые фотографии и публикуем новую порцию классных снимков предков от пользователей сети.
«Бабушка с дедушкой в 60-е годы»
«Моя великолепная мама в возрасте 23 лет, 1983 год»
«Если бы Джонни Депп был азиатом: снимок моего дедушки в 60-е годы»
«Моя мама делает мне макияж на балетное выступление, 1994 год»
«Моя всегда элегантная бабушка в 1974 году»
«Мама в Тегеране, 1974 год»
«Гламурный снимок мамы в старшей школе, 1992 год»
«Моя тетя (16 лет) и мама (24 года) в 1972 году»
«Бабушка с сестрами примерно в 1930 году»
«Моя ошеломляющая мама (18–19 лет) с парашютом за плечами готовится выполнить свой первый прыжок»
«Мой дед в 1958 году»
«Моя мама в Париже, 1993 год»
«Моя утонченная мама в середине 70-х»
«Это бабушка в Париже 46 лет назад и сейчас»
«Мне почти 40, но я никогда не видел совместное фото моих родителей. Не думал даже, что оно существует. И вот во время недавней уборки в подвале я нашел это»
«Мой папа выглядел как молодой Люк Скайуокер в Чили в 1977 году»
А у вас сохранились ретрофото ваших родственников? Покажите их нам.
Фото на превью wenwillyouart / reddit