16 ретроснимков, в которых сосредоточена вся крутость наших предков

95 3 27 405

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши бабушки и дедушки, мамы и папы тоже когда-то были молодыми. Они старались следовать моде и выглядеть привлекательно — точно так же, как и мы в свое время. Некоторые ретрофото наших предков выглядят бомбически даже для нашей эпохи. Глядя на них, с уважением думаешь: «Не стоит даже и пытаться быть таким же крутым».

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать старые фотографии и публикуем новую порцию классных снимков предков от пользователей сети.

«Бабушка с дедушкой в 60-е годы»

«Моя великолепная мама в возрасте 23 лет, 1983 год»

«Если бы Джонни Депп был азиатом: снимок моего дедушки в 60-е годы»

«Моя мама делает мне макияж на балетное выступление, 1994 год»

«Моя всегда элегантная бабушка в 1974 году»

«Мама в Тегеране, 1974 год»

«Гламурный снимок мамы в старшей школе, 1992 год»

«Моя тетя (16 лет) и мама (24 года) в 1972 году»

«Бабушка с сестрами примерно в 1930 году»

«Моя ошеломляющая мама (18–19 лет) с парашютом за плечами готовится выполнить свой первый прыжок»

«Мой дед в 1958 году»

«Моя мама в Париже, 1993 год»

«Моя утонченная мама в середине 70-х»

«Это бабушка в Париже 46 лет назад и сейчас»

«Мне почти 40, но я никогда не видел совместное фото моих родителей. Не думал даже, что оно существует. И вот во время недавней уборки в подвале я нашел это»

«Мой папа выглядел как молодой Люк Скайуокер в Чили в 1977 году»

А у вас сохранились ретрофото ваших родственников? Покажите их нам.