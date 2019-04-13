17 снимков, которые раскрасят даже самый хмурый день

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Бывают серые дни, когда хочется взять цветные фломастеры и добавить красок. Наша подборка — именно такой набор для раскрашивания. И если вам срочно необходимо добавить яркости дню, то эти 17 сердечных снимков придутся как нельзя кстати.

AdMe.ru отыскал теплые фотографии, чтобы плохой день стал хотя бы чуточку лучше.

1. «Я отправился за 2 500 км, чтобы взять из приюта эту чудесную девочку»

2. Вот уже 13 лет в любую погоду этот мужчина каждое утро выходит, чтобы собрать мусор на улицах городка

3. Уморился в парке

4. Пожарный в свой выходной оказался на спортивном матче и поднял пожилую женщину по ступеням

5. Кормушка. Или все же телескоп?

6. Хороший мальчик знает, что нужно делать

7. Пожарные вынесли из горящего здания недышащего песика, а потом откачали его

8. Мужская любовь

9. Ведущая местного телеканала взяла своего щенка на работу. Он был с нею во время выпуска новостей, но камера снимала журналистку лишь по пояс

10. Полка добра

11. Вместились (почти)

12. «Так мой пес обычно смотрит на моего папу»

13. «Моя подобрашка с первой в ее жизни игрушкой»

14. «Бабуля с дедулей празднуют 70 лет вместе»

15. «Кое-кто сегодня в метро получил поцелуй от пожилой дамы»

16. «Как только дочь услышала, что нашему цветку не хватает солнца, она вынесла его на улицу и прогуливалась, подняв растение над головой»

17. Когда в совершенстве овладел техникой сна