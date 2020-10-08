17 СМС-переписок, в которых люди катастрофически недопоняли друг друга

В современном мире эпичные СМС-переписки вполне могут заменять нам короткометражки. Ведь просматривая всего несколько строк эмоционального текста, мы порой испытываем такой широкий спектр чувств — от безудержного смеха до полного разочарования, точно как при просмотре хорошего фильма.

Поэтому больше всего мы в AdMe.ru любим переписки, которые из-за легкого недопонимания или невнимательности кого-то из собеседников с каждым новым словом набирают все более драматичные обороты, а оканчиваются и вовсе непредсказуемым сюжетным твистом. Именно такие примеры мы и собрали в этом посте.

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