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17 СМС-переписок, в которых люди катастрофически недопоняли друг друга

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В современном мире эпичные СМС-переписки вполне могут заменять нам короткометражки. Ведь просматривая всего несколько строк эмоционального текста, мы порой испытываем такой широкий спектр чувств — от безудержного смеха до полного разочарования, точно как при просмотре хорошего фильма.

Поэтому больше всего мы в AdMe.ru любим переписки, которые из-за легкого недопонимания или невнимательности кого-то из собеседников с каждым новым словом набирают все более драматичные обороты, а оканчиваются и вовсе непредсказуемым сюжетным твистом. Именно такие примеры мы и собрали в этом посте.

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© Deleted / Reddit

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© freestocks.org / Pexels

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© SheilaGunnReid / Twitter

11.

© Breakup Specialist / Facebook

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© lavastakin / Reddit

7.

© Funny Texts From Your Ex / Facebook

6.

© millselle / Twitter

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© StumblerTop / Twitter

4.

© Life With Enjoyment / Facebook

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© spendmydollar / Twitter

У вас в архивах тоже наверняка сохранилась парочка подобных переписок, покажете их нам?

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