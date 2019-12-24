17 СМС-переписок с женщинами, у которых эмоции на пределе, а красноречие на высоте

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Если довести человека до состояния, когда всплеск его эмоций уже не остановить, то остается только надеяться, что не прилетит чем-нибудь тяжелым по голове. Иногда можно отделаться лишь острым словцом, отпущенным в адрес обидчика. Именно этот безобидный, но весьма эффективный способ выбрали женщины из сегодняшних СМС-переписок.