17 СМС-переписок с женщинами, у которых эмоции на пределе, а красноречие на высоте

45
8
2
2k

Если довести человека до состояния, когда всплеск его эмоций уже не остановить, то остается только надеяться, что не прилетит чем-нибудь тяжелым по голове. Иногда можно отделаться лишь острым словцом, отпущенным в адрес обидчика. Именно этот безобидный, но весьма эффективный способ выбрали женщины из сегодняшних СМС-переписок.

Мы в AdMe.ru знаем, что правильно подобранное слово может творить чудеса, но уверены, что в этих словесных боях никто не пострадал.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

А как вы реагируете на тех, кто пытается вывести вас из себя?

45
8
2
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться