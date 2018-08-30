17 случайных кадров, которые смело можно назвать «один на миллион»

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Сейчас для того, чтобы быстро запечатлеть действительно уникальный случай, есть все технические возможности. В итоге рождаются такие шедевры, как кот-продавец или вся жизнь божьей коровки на одном листе. Такие моменты бывают редко. Мы собрали для вас 18 самых удачных фотографий.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на то, что у нас получилось в итоге.

Установили лампу. Теперь каштан с глазами

Появление на свет детеныша «мерседеса»

Лучший продавец для такого киоска

«Плавал посреди залива Монтерей, как вдруг этот парень решил, что ему нужен перерыв»

Три стадии развития божьей коровки на одном снимке

Кусочек лука в этом тако выглядит как что-то цифровое

Это точно любовь!

Что же у них там стряслось-то?

Этот неловкий момент...

Буддистское спокойствие

Иллюзия ежика

Бабочка под номером 89

Фотография, сделанная в полете

Кажется, домашних питомцев становится все больше и больше

Подойдешь открыть окно, а там...

Если вы не видели прототип Зайки из Зверополиса, то вот он!

Просто кенгуру на батуте

Может, и у вас есть удачные кадры? Поделитесь с нами в комментариях: вдруг мы возьмем их в нашу следующую подборку?