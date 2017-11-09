17 крутых таксистов, которые устали от рутины и подошли к работе нестандартно
Поездка в такси — привычное дело для горожан. Но иногда она превращается в особенно увлекательное мероприятие, стоит только водителю проявить чуть больше заботы о пассажирах или же креативности.
AdMe.ru нашел таксистов, поездку с которыми запомнит каждый пассажир.
1. Кажется, это лучший таксист в мире
2. Руководство для начинающих: как заработать 5 звезд от пассажира
3. Игровая приставка на заднем сиденье, чтобы пассажиру не скучать в пробке
4. Таксист разрешил своим внукам украсить рабочую машину к Хеллоуину. Кажется, пассажиры довольны
5. Инспектор Гаджет за рулем
6. «Заказал Uber на Манхэттене — приехал он»
7. Если вам не с кем поговорить, таксист охотно поддержит беседу
8. Предпринимательская жилка таксиста
9. Когда ты и таксист, и студент одновременно
10. В Вегасе можно все
11. Для любителей ретро: бабушка-таксист
12. Рождественское такси
13. «„Я уже подъехал. Вы не могли бы вынести воды для моей собачки?“ — спросил таксист у меня по телефону»
14. Ничего необычного, просто холодильник в виде микроволновки в такси
15. Когда хотел позаботиться о клиенте и немного промахнулся. Но попытка засчитана
16. Точная копия авто из «Такси» перевозит пассажиров в российском Ростове
17. А это сам Сами Насери проведал своего ростовского побратима
Бонус:
Фото на превью Spookygothgrama/twitter