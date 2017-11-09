17 крутых таксистов, которые устали от рутины и подошли к работе нестандартно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Поездка в такси — привычное дело для горожан. Но иногда она превращается в особенно увлекательное мероприятие, стоит только водителю проявить чуть больше заботы о пассажирах или же креативности. AdMe.ru нашел таксистов, поездку с которыми запомнит каждый пассажир.

1. Кажется, это лучший таксист в мире

2. Руководство для начинающих: как заработать 5 звезд от пассажира

3. Игровая приставка на заднем сиденье, чтобы пассажиру не скучать в пробке

4. Таксист разрешил своим внукам украсить рабочую машину к Хеллоуину. Кажется, пассажиры довольны

5. Инспектор Гаджет за рулем

6. «Заказал Uber на Манхэттене — приехал он»

7. Если вам не с кем поговорить, таксист охотно поддержит беседу

8. Предпринимательская жилка таксиста

9. Когда ты и таксист, и студент одновременно

10. В Вегасе можно все

11. Для любителей ретро: бабушка-таксист

12. Рождественское такси

13. «„Я уже подъехал. Вы не могли бы вынести воды для моей собачки?“ — спросил таксист у меня по телефону»

14. Ничего необычного, просто холодильник в виде микроволновки в такси

15. Когда хотел позаботиться о клиенте и немного промахнулся. Но попытка засчитана

16. Точная копия авто из «Такси» перевозит пассажиров в российском Ростове

17. А это сам Сами Насери проведал своего ростовского побратима

Бонус: