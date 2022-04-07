17 случаев, когда люди всего-то хотели подстричься, а теперь пролетают мимо зеркала не глядя

Вероятно, у всех нас есть неудачный опыт посещения парикмахерской или барбершопа, причем выразить свое недовольство обычно отваживаются лишь единицы. И ладно, когда у вас с мастером оказывается разное понимание финального результата, но порой люди доверяют свои волосы близким или решаются освежить прическу самостоятельно, а это чревато непредвиденными последствиями.

Мы в AdMe.ru снова убедились, что некоторых людей нельзя и близко подпускать к ножницам, причем как любителей-самоучек, так и мнимых профессионалов парикмахерского дела.

1. «Позволила маме подстричь мне челку. Просила сделать чуть выше бровей»

2. «Один мой сосед по комнате решил подстричь волосы другому. Вышло не очень»

3. «Выбрили мне тут затылок»

Вы похожи на баскетбольный мяч. © SuccessfulAd7087 / Reddit

4. «Позволил брату себя подстричь. Он не только убрал слишком много волос по бокам, но и уронил машинку мне на голову, оставив след»

5. «Сделайте мне стрижку „мой 5-летний ребенок научился подстригать челку“»

6. «Сходил в барбершоп, оставил мастеру щедрые чаевые. Уже дома я заметил это»

7. «Парикмахер сказал, что понятия не имеет, как так получилось»

8. «Брат решил постричься дома. По-моему, очень свежо выглядит!»

9. «На помощь! Это безобразие можно как-то исправить? Пытался постричься самостоятельно»

10. «Мама сегодня подстригла папу»

11. «Это меня бабушка так обкромсала»

12. «Решил постричься под ноль, но не проверил, сколько зарядки осталось в машинке»

13. «Бывший муж пытался подстричь нашу дочь»

14. «Первая, но, очевидно, не последняя попытка постричь мужа дома»

15. «„Да я постоянно стригу своего папу“, — заверила она»

16. «Оставила мужа в парикмахерской и отлучилась на 5 минут по делам. Когда я вернулась, его волосы выглядели так. Мастер заверял, что так и было, якобы у него тут проплешина»

17. «Мой друг пытался сделать мне прическу как у Роналдо. Что скажете?»