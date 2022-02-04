17 ситуаций, когда взрослые люди сморозили такое, что окружающим оставалось лишь покрутить пальцем у виска

Перлы выдают не только детки. Иногда даже культурные и образованные взрослые люди попадают в неловкие ситуации, ляпнув что-то, не подумав. В такие моменты окружающие испытывают испанский стыд и смущенно отводят глаза.

Мы в AdMe.ru тоже оказывались в неудобных ситуациях, поэтому с понимаем относимся к историям пользователей, которые рассказали всему интернету о том, какой конфуз однажды с ними случился.

Бывшая девушка моего брата как-то сделала мне комплимент: «Ты такая веселая, хоть и старая, как моя сестра». Мне тогда был 31 год. © Светлана Анисимова / Facebook

Я лет 10 не видела свою одноклассницу, и как-то встретила ее с мужчиной лет на 40 ее старше, седым и беззубым. А нам по 30 лет. И вот я после приветствий выдаю: «С папой на прогулку вышли?» Нужно было видеть их лица. Оказалось, это ее муж. Попрощались скомкано и быстренько разбежались. Прошло уже много лет с той встречи, а мне до сих пор стыдно. © Ольга Серова-Конарева / Facebook

У меня хорошие отношения со свекровью. На днях ехали вместе с ней на дачу, в пробке со мной пытался познакомиться мужчина. Я его отшила, а свекровь как ляпнет: «Ну и чего ты? Приятный мужчина, познакомилась бы». Я на нее смотрю глазами по 5 копеек, и тут она, хлопнув себя по лбу: «А, ну да, я забыла». © PivBear / Pikabu

Сливала часть воды с рисом в пищевой измельчитель. Свекровь кричит в панике: «Не сливай рис, он же в трубах прорастет!» Немая пауза. Я: «Он же вареный». Она мне так и не поверила, что вареный рис не прорастет в сливной трубе. © Olga Mandola / Facebook

Мой муж работал на своего давнего друга. Дружили они, к слову, около 20 лет. Однажды муж пригласил его к нам. Как только друг и его жена вышли из машины, мужчина представился: «Привет, я начальник твоего мужа». Его жена попыталась исправить ситуацию, но тон общения уже был задан. Вот он, настоящий друг. © Crystal Partlow Russell / Quora

После сеанса провожаю клиентку до выхода. Она предлагает мне выпить кофе из автомата. Но шайтан-машина упорно не реагирует на ее карточку. Поднесла свою — сработало. Клиентка сквозь смех: «Со мной не считаются даже кофейные автоматы! Я ничтожество!» Час психотерапии насмарку. © valenayaspers / Twitter

У нас на работе молодой человек лет 35 спросил: «Как танкеры плавают и не тонут? Они же из железа». Пока я сидела, как рыба, с открытым ртом и собиралась с мыслями, с чего бы начать ответ, человек ответил себе сам: «А! Так нефть же легче воды!» Информацию про баржи с песком я от него утаила. © Galina Yepifanova / Facebook

Лучшую бизнес-идею я услышала от продавца кокосов. Спрашивает: «А в России есть кокосы?» Говорю, что нет. Он оборачивается, достает корень кокосовой пальмы, протягивает его и говорит очень довольный: «Это корень кокосовой пальмы, держи! Посади там в России — миллионером станешь!» © mashawannasay / Twitter

Ехала в маршрутке. Понравился парень, решила завязать разговор. Представилась отличная возможность сделать комплимент, когда он сказал своему товарищу, что весит 90 кг. А я как ляпнула, что выглядит зато на все 100. В ответ получила: «Ты тоже». © Подслушано / Ideer

Лежала в роддоме на сохранении, и была у меня одна соседка по палате. Однажды она кому-то по телефону рассказывала, что спрашивала у врачей, можно ли внутриутробно изменить пол ребенка. Она хотела мальчика, а не девочку. © Alisa Saysnskaya / AdMe

Любимая в командировке в Китае, каждый день присылает фотки. Очередное утро, вместо приветствия получаю снимок гадюки. Девушка была в ресторане, где можно выбрать, кого приготовят. Естественно, я ляпнул: «Опять селфи?!» Уже 3 дня не разговариваем. © Unknown author / Bash.im

Иногда я разговариваю во сне. Недавно мне рассказали, что среди ночи я рассмеялся и выдал: «Ох, какая пушистая попка». Я почти уверен, что мне снился мой пес, но кто мне поверит? © Mellopiex / Reddit

Друг рассказал, как однажды был в магазине и к кассе подошла женщина с блокнотом в руке. Она спросила у продавца: «Мне нравится этот блокнот. У вас есть такой же, но дороже?» © Jose Manuel Muniz Herrera / Quora

Встречал сестер в аэропорту. Рядом со мной возмущался какой-то мужик: «Это же бред! Почему полет длится 8 часов, если разница между часовыми поясами всего 5 часов?» У меня чуть мозг не взорвался. © mrgoodbytes8891 / Reddit

Сказал соседям по комнате, что нам нужно помыть душевую. Одна из девушек удивилась: «А зачем? Мы же там регулярно моемся». Как выяснилось, она думала, что мыло для тела помогает еще и душевую отмыть в процессе. © chstydng / Reddit

Зашла я лет 20 назад купить краску для волос. Ищу 9-процентную перекись. Подходит консультант и говорит: «У нас 9 % нет, но можно купить 2 упаковки 6 %, и будет тогда перекись 12 %. Немного больше, чем нужно, но так даже лучше». Я дар речи потеряла и просто не знала, что ответить. © Marta Karasik / Facebook

Приехала в стоматологию, жду своего времени. Ребенок рядом громко рыдает, боится. А мать его дергает и говорит, что он позорится, ведь взрослые не ноют, и указывает на меня: «Тетя вот сидит и не плачет». Я: «Это потому, что у меня косметика дорогая. Но плакать очень хочется». © Wizard_Severus / Twitter