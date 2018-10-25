17 случаев, когда люди пошли против системы, и оно того стоило

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Оригиналы делают наш мир ярче и с детства понимают, что быть как все совсем необязательно. Неважно, идет речь о мелочах вроде одного школьного сочинения или о чем-то серьезном, например о дне свадьбы, эти люди просто остаются собой без оглядки на мнение окружающих.

AdMe.ru собрал для вас моменты, герои которых проявили неординарное мышление во всей красе.

1. Люси Лью метает копье в вечернем платье и туфлях на шпильках

2. Потому что мама и так знает, что сын ее любит

3. «Сестренку пригласили на вечеринку принцесс, но она хотела быть щеночком»

4. Эту бы изобретательность да в мирное русло

5. «Заказали на свадьбу много вкусной еды, но не успели поесть. По дороге в отель я спросил, не голодна ли она»

6. Казалось бы, сейчас трудно выделиться внешним видом автомобиля, но только посмотрите на этот BMW

7. «В этом году решили украсить дом ананасами вместо тыкв»

8. Единственная и неповторимая

9. «На стенде MI5 на ярмарке вакансий в моем университете не было ни людей, ни буклетов. Только надпись: „Нам не нужно быть заметными, чтобы влиять на события“»

MI5 — служба британской разведки.

10. Нечеловеческое коварство

11. Хотя нет, этот человек еще страшнее

12. «В угол дома врезался автомобиль, и кто-то не стал чинить стену, а добавил туда ноги ведьмы»

13. «Местные вандалы эволюционируют»

14. Стричь газон тоже можно весело

15. «Моя тетя думает, что я жульничаю и заранее делаю пометки на костяшках домино, и поэтому каждый раз моет их перед игрой»

16. «Хочу такие же стулья в свой офис»

17. Потому что у настоящей дружбы нет рамок

А вы предпочтете поступить по-своему или сделать как принято?