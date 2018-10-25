17 случаев, когда люди пошли против системы, и оно того стоило
Оригиналы делают наш мир ярче и с детства понимают, что быть как все совсем необязательно. Неважно, идет речь о мелочах вроде одного школьного сочинения или о чем-то серьезном, например о дне свадьбы, эти люди просто остаются собой без оглядки на мнение окружающих.
AdMe.ru собрал для вас моменты, герои которых проявили неординарное мышление во всей красе.
1. Люси Лью метает копье в вечернем платье и туфлях на шпильках
2. Потому что мама и так знает, что сын ее любит
3. «Сестренку пригласили на вечеринку принцесс, но она хотела быть щеночком»
4. Эту бы изобретательность да в мирное русло
5. «Заказали на свадьбу много вкусной еды, но не успели поесть. По дороге в отель я спросил, не голодна ли она»
6. Казалось бы, сейчас трудно выделиться внешним видом автомобиля, но только посмотрите на этот BMW
7. «В этом году решили украсить дом ананасами вместо тыкв»
8. Единственная и неповторимая
9. «На стенде MI5 на ярмарке вакансий в моем университете не было ни людей, ни буклетов. Только надпись: „Нам не нужно быть заметными, чтобы влиять на события“»
MI5 — служба британской разведки.
10. Нечеловеческое коварство
11. Хотя нет, этот человек еще страшнее
12. «В угол дома врезался автомобиль, и кто-то не стал чинить стену, а добавил туда ноги ведьмы»
13. «Местные вандалы эволюционируют»
14. Стричь газон тоже можно весело
15. «Моя тетя думает, что я жульничаю и заранее делаю пометки на костяшках домино, и поэтому каждый раз моет их перед игрой»
16. «Хочу такие же стулья в свой офис»
17. Потому что у настоящей дружбы нет рамок
А вы предпочтете поступить по-своему или сделать как принято?
Фото на превью Willy_Elktrix / Reddit