17 случаев, когда люди нашли нестандартное увлечение и вложили в него душу, а теперь кайфуют

Хобби — это не только вязание «бабушкиных» носков, вклеивание марок в альбом или коллекционирование монет. Творческие люди давно вышли за рамки стереотипов. С помощью фантазии, спиц, крючка и других инструментов они собственными руками создают по-настоящему уникальные вещи, которые порой и деньги приносят. А в конце статьи вы найдете доказательство того, что не каждое увлечение готовы принять окружающие.

Мы в AdMe.ru подсмотрели, чем люди занимаются для души, и узнали, как много есть классных хобби. Результатом деятельности этих мастеров и в соцсетях похвастаться можно.

«Я занимаюсь ковровой вышивкой. С помощью петель можно выполнить любой рисунок и дизайн. Помимо декоративных ковриков я создаю и другие изделия, например авоськи»

«Меня зовут Андрей, у меня мастерская по созданию объектов из арт-бетона. Самый необычный последний заказ — эти 3 дивана»

«Я занимаюсь обработкой дерева. Молоток почти готов отправиться к владельцу. Выполнен из белого дуба, ятоба и черного дерева»

«Вяжу женские сумочки уже 3-й год. Свои изделия я люблю, в каждое вкладываю душу»

«Мое увлечение — нашивки. Только недавно закончила эту, с раменом. Индивидуальные заказы не принимаю, просто продаю готовые работы, которые придумала сама»

«Увлекаюсь походами в лес, езжу на вахты. Придумал, как обеспечить себя питанием, которое долго хранится: я начал вялить колбасы. О доходах не думал, но сейчас мяса не остается даже себе»

«Меня зовут Инна, я создаю украшения. На фото — серьги из бисера Miyuki с золотым покрытием, швензы — из хирургической стали»

«У меня есть хобби — я печатаю на 3D-принтере. Это, например, новая лампа в стиле стимпанк»

Девушка разводит дома орхидеи: покупает разные виды и ухаживает за цветами

«Я делаю мыло ручной работы и продаю»

«Вырезаю подобные фигурки из дерева. Мишка, сделанный из доски, обработан акрилом. Благодаря подсветке (гирлянде на батарейках) превращается в ночник»

«Сделала партию миниатюрных ловцов снов. Длина каждого около 15 см. Для их создания мне понадобились перья, бусины и бисер, металлическая фурнитура»

«Навыки лепки я начала осваивать в 2016 году. Очень нравится достигнутый мной с того времени прогресс»

«Недавно закончила вязать очередной свитер. Большую часть одежды я делаю для себя, но в будущем, возможно, начну монетизировать свое хобби, кто знает»

«Мой тесть реставрирует чугунные изделия. Его коллекция постоянно растет, поэтому из переработанной древесины сделали эту стенку, чтобы он мог демонстрировать свое увлечение»

«Так выглядел мой дом до того, как я начал торговать винтажной мебелью и интересоваться дизайном, а вот так выглядит теперь»

«У меня есть хобби, которым я занимаюсь во время основной работы. Я тружусь в автомастерской токарем-фрезеровщиком, а в перерывах учусь шить мягкие игрушки»

Бонус: иногда хобби вызывает у других недоумение

Наши знакомые — вполне обычная семья: муж — программист, жена работает в детском саду, есть двое детей. Вот только у жены странное хобби: по ночам она сидит в засаде в лесу, полностью экипированная, с прибором ночного видения, и ждет свою добычу, в основном оленя. А днем она снова милейшая женщина и воспитатель. © Подслушано / VK